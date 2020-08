Tagesausblick für 04.08.: DAX mit Rebound. Aareal, Nordex und Varta im Blickpunkt!

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

Die Aktienindizes zeigten zum Auftakt in die neue Woche einen starken Rebound. Der DAX® knackte auf dem Weg nach oben zahlreiche Widerstände und verbessertes sich um rund 2,7 Prozent auf 12.650 Punkte. Positive Vorgaben aus den USA sowie gute Konjunkturdaten aus Europa und China gaben den Märkten Aufwind. Der chinesische Caixin Einkaufsmanagerindex bestätigte heute die Rückkehr über die 50 Punktemarke und der Einkaufsmanagerindex der Industrie in der Euro-Zone sprang im Juli auf 51,8 Punkte. Eine Kennzahl oberhalb von 50 suggeriert Wachstum. Die Nebenwerteindizes und der EuroStoxx®50 konnten dem DAX®-Tempo zwar nicht ganz folgen. Der europäische Blue-Chip-Index schaffte dennoch auch eine 2 vor dem Komma.

NEU: Das neue Onemarkets Magazin ist da! Mit dabei: Ein Interview mit dem Ex-Skirennläufer Felix Neureuther über nachhaltiges Investieren, wieso Zykliker nun ihre Stärke ausspielen könnten und was hinter dem neuen Global Anti Virus Health Index steckt. Dies und mehr lesen Sie hier

Am Anleihemarkt haben sich die Renditen vom Freitagstief wieder etwas erholt. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen stieg auf -0,52 Prozent. Die Rendite für vergleichbare US-Papiere näherte sich mit 0,57 Prozent dem Allzeittief. Bei den Edelmetallen blieb es zum Wochenstart relativ ruhig. Der Goldpreis stagnierte bei rund 1.970 US-Dollar und Silber oberhalb der 24-US-Dollarmarke. Der Ölpreis zeigte sich hingegen deutlich fester. Bei der Notierung für ein Barrel Brent Crude deutet sich der nächste Ausbruchsversuch an!

Unternehmen im Fokus

Spekulationen über eine Bewertung der Aareal-Bank-Tochter Aareon beflügelten heute den MDAX®-Wert. Delivery Hero profitierte von positiven Analystenkommentaren und Spekulationen über eine mögliche Aufnahme in den DAX®. Morphosys hat die Zulassung für Tafasitamab zur Behandlung von Lymphdrüsenkrebs in den USA erhalten. Die Aktie machte daraufhin einen Sprung um mehr als sieben Prozent. Die Nordex-Aktie stieg zweistellig nachdem RWE das Entwicklungsgeschäft des Windanlagenbauers übernehmen will. Siemens Healthineers meldete heute Zahlen zum zweiten Quartal und plant die Übernahme des amerikanischen Medizintechnikunternehmens Varian. Beide Nachrichten kamen bei den Investoren heute nicht gut an. Die Aktie verlor über acht Prozent. Varta legte einen Patentstreit mit Samsung bei. Die Aktie legte daraufhin zweistellig zu. Hoch im Kurs standen zudem Wasserstoff-Aktien – abzulesen am Global Hydrogen Index.

Morgen werden aus Deutschland unter anderem Bayer, Evonik, Fraport, Hugo Boss, Infineon, Schaeffler und TeamViewer Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen. Aus dem übrigen Europa stehen die Zahlen von BP und Intesa SanPaolo und aus den USA die Daten von Walt Disney im Fokus der Investoren.

Europa – Erzeugerpreise

USA – Auftragseingang Industrie, Juni

Wichtige Termine

Widerstandsmarken: 12.770/12.870 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.230/12.380/12.530 Punkte

Der DAX® startete freundlich in den Handel und stieg im Tagesverlauf rund 330 Punkte. Im Bereich von 12.770 Punkten trifft der Index auf einen Kreuzwiderstand. Gelingt der Sprung über diese Marke hat der Index aus technischer Sicht weiter Luft bis 12.870/12.900 Punkte. Auf der Unterseite findet der Index im Bereich von 12.530 Punkten eine Unterstützung. Unterhalb dieser Marke könnte die Stimmung rasch wieder umschlagen.

Inline-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in Euro

Untere Knock-out Barriere in Pkt.

Obere Knock-out Barriere in Pkt.

Finaler Bewertungstag

DAX®

HZ22QZ

6,26

11.000

13.700

17.09.2020

DAX®

HZ22NB

8,19

10.600

14.000

17.09.2020



Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 03.08.2020; 18:01 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheine und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen. Hebel- und Anlageprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier.

NEU: Holen Sie sich einen Großteil ihrer Handelskosten zurück! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die kostenlose Cashbuzz-App oder online aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro, pro Trade ab 1.000 Euro, erfolgt in wenigen Tagen – bis zu maximal 250 Euro pro Monat. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte