Tagesausblick für 04.06.: DAX dämmt Kursverluste ein, US-Arbeitsmarktdaten im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt tendierte am Donnerstag zeitweise deutlich schwächer, konnte seine Kursverluste allerdings nach unerwartet stark ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten wieder eindämmen und ins Plus drehen. Insgesamt verlief der Handel ruhig, da in mehreren Bundesländern heute Feiertag ist. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind in der vergangenen Woche auf 385.000 und damit auf den niedrigsten Stand seit Ausbruch der Pandemie gefallen. Nach Daten des Unternehmens Automatic Data Processing (ADP) sind in der US-Privatwirtschaft im Mai außerdem 978.000 zusätzliche Stellen geschaffen worden, was deutlich über den Erwartungen von 680.000 lag. Die mit Spannung erwarteten offiziellen US-Arbeitsmarktdaten („Nonfarm payrolls“, neugeschaffene Stellen außerhalb der Landwirtschaft) werden am Freitag veröffentlicht.Der größte deutsche Wohnimmobilienkonzernhat sich schon vor dem Start des offiziellen Übernahmeangebots 7,14 Prozent der Aktien angesichert. Beide Unternehmen hatten sich am 24. Mai auf die Übernahme verständigt. Vonovia zahlt rund 18 Milliarden Dollar für Deutsche WOhnen.Europa – Einzelhandelsumsatz AprilUSA – Neugeschaffene Stellen ex Agrar MaiUSA – Arbeitslosenquote MaiUSA – Auftragseingang Industrie April Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.685/15.895 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.550/15.500/15.380/15.311/15.111/14.845 Punkte

Der DAX® tendierte am Donnerstagvormittag zunächst lange seitwärts, rutschte dann aber im Handelsverlauf am frühen Nachmittag kurz aber heftig unter die kurzfristig relevante Unterstützung im Bereich des Vorwochenhochs um 15.540/60 Punkte. Kurzzeitig notierte der Index deutlich unterhalb der 15.500 Punkte-Marke, konnte aber am späten Nachmittag sämtliche Kursverluste wieder egalisieren und noch deutlich zulegen im Tagesvergleich.

Die bullische Reaktion auf den Ausflug gen Süden unterstreicht die weiterhin existente Vorherrschaft der Käufer. So lange die 15.500 Punkte-Marke nun nicht wieder per Stundenschluss unterboten wird, ist der Weg des geringsten Widerstands aus charttechnischer Sicht nordwärts auf neue Allzeithochs im Bereich 15.700/800 Punkte.

DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 04.05.2021– 03.06.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX® Index HR5YJ4 4,84 10.800 16.000 15.07.2021 DAX® Index HR6UWE 3,34 14.000 16.200 19.08.2021

Betrachtungszeitraum: 01.06.2016– 03.06.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

Weitere Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier.

Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt!

Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die Cashbuzz-Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Tagesausblick für 04.06.: DAX dämmt Kursverluste ein, US-Arbeitsmarktdaten im Fokus erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).