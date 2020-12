Tagesausblick für 03.12.: DAX weiter ohne Esprit. Nordex, Zalando und Indexüberprüfung im Fokus!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Heute mussten die Aktienmärkte mehrheitlich Federn lassen. Dem ADP-Bericht zufolge haben US-Firmen weniger Stellen geschaffen als erwartet. Zudem bremst der starke Euro die Gewinnentwicklung der europäischen Unternehmen. Das schlug auf die Stimmung. So verlor der DAX® rund 0,6 Prozent auf 13.300 Punkte und der EuroStoxx®50 0,3 Prozent auf 3.510 Punkte. Morgen stehen eine Reihe von Wirtschaftsdaten aus China und den USA an, die den Bullen den Rücken möglicherweise stärken können.

Am Anleihenmarkt kehrte nach dem gestrigen Rücksetzer wieder Ruhe ein. Dabei stagnierte die Rendite 10jähriger Bundesanleihen bei Minus 0,52 Prozent. Größere Bewegung war erneut am Edelmetallmarkt zu beobachten. Der Goldpreis legte zu und schielte zeitweise über die Marke von 1.830 US-Dollar. Platin knackte gar die Marke von 1.000 US-Dollar. Nach zwei schwächeren Tagen legte der auch der Ölpreis leicht zu. Die Uneinigkeit der OPEC+-Staaten zu den Förderkürzungen bremst die Bullen aktuell. Besonderes Augenmerk richtet sich in diesen Tagen jedoch auf den Euro/Dollar. Gestern Abend hat der Devisenkurs bereits die Marke von 1,20 US-Dollar überschritten und stieg damit auf den höchsten Stand seit Mai 2018.

China – Caixin PMI Services für China, November

Deutschland – Markit Services und Composite Einkaufsmanagerindex Deutschland für November

Deutschland – VDMA, Auftragseingang für Oktober

Europa – Markit Services and Composite Einkaufsmanagerindex Euro-Zone November

Europa – Einzelhandelsumsatz Euro-Zone, Oktober

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für die Woche bis zum 28. November

USA – ISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen, November

Unternehmen im Fokus Großbritannien erteilte dem Corona-Impfstoff vondie Zulassung. In wenigen Tagen soll mit der Auslieferung begonnen werden. Die EU will bis spätestens 29. Dezember 2020 über die Zulassung entscheiden.will mit der akquirierten AskBio das Zell- und Gentherapie neu organisieren. „Zell- und Gentherapien gehören zu den innovativsten Ansätzen in der Gesundheitsversorgung“, sagte Pharma-Vorstand Stefan Oelrich. „Es ist unser Ziel, mit an der Spitze dieser Revolution in der Wissenschaft zu stehen. Profitieren konnte das Papier von der Nachricht heute jedoch nicht. Vielmehr verlor die Aktie heute über zwei Prozent.verlor deutlich, nachdem der Windanlagenbauer eine Kapitalerhöhung ankündigte.bekommt Fördergelder für die Wasserstoffproduktion in Chile. Dennoch verlor das Papier heute leicht.meldete in der Cyber Week mehr als eine Million Neukunden. Die Aktie stagnierte heute bei EUR 82. Morgen steht die Überprüfung der DAX®-Indizes seitens der Deutschen Börse an. In den zurückliegenden Tagen wurde immer wieder darüber spekuliert, obdie Aktie von Grenke im MDAX® ersetzen könnte. Wichtige Termine

Widerstandsmarken: 13.350/13.440/13.460 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.150/13.230/13.290 Punkte

Der DAX® eröffnete mit einem Gap nach unten und tauchte zeitweise auf 13.280 Punkte nach unten. Bis Handelsschluss distanzierte sich der Index vom Tagestief und schob sich bis an die Abwärtstrendlinie. Größere Kaufimpulse dürfte es erst oberhalb von 13.350 Punkten geben. Bis dahin droht ein Rücksetzer unter die Unterstützungsmarke von 13.290 Punkten und eine Konsolidierung bis 13.230 Punkte.

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® Index HR1PQW 8,36 12.900 16.03.2021 DAX® Index HR1PRA 7,11 13.450 15.06.2021

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Letzter Bewertungstag DAX® Index HR1PQZ 5,89 13.300 16.03.2021 DAX® Index HR1PRG 6,67 12.900 15.06.2021

