Tagesausblick für 03.12.: DAX – Lage bleibt labil. CO2-Preis auf Rekordniveau!

Nach der Erholung erfolgte gestern wieder eine gewisse Ernüchterung. Dabei tauchte der DAX® zeitweise in den Bereich des vorherigen Tiefs ab. Mit Unterstützung der Wall-Street konnten die Leitindizes wieder Boden gutmachen. Spekulationen rund die Ausbreitung der Omikron-Variante und möglicherweise weitere Corona-Maßnahmen diktieren in diesen Tagen das Geschehen an den Finanzmärkten. Es ist also weiterhin mit Schwankungen zu rechnen.

Nervöse Anleger schichteten in Anleihen um. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen sackte dabei auf Minus 0,37 Prozent und damit auf den tiefsten Stand seit September 2021. Vergleichbare französische Papier sanken in den negativen Bereich. Die Edelmetalle konnten von dieser Entwicklung erneut nicht profitieren. Vielmehr gaben die Notierungen für Gold und Silber leicht nach. Beim Ölpreis fielen die Verluste noch deutlich höher aus. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil sank unter die Marke von 70 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Ein großer Teil der Einzelwerte musste teils kräftige Verluste hinnehmen. Selbst positive Unternehmensmeldungen und Analystenschätzungen verpufften größtenteils. Grand City Properties, Teamviewer und Zooplus fallen zum 20. Dezember 2021 aus dem Stoxx® Europe 600 Index. Nordex konnte erneut einen größeren Auftrag einfahren. Die Aktie musste dennoch Verluste von über drei Prozent verbuchen. Der Windanlagenbauer hatte Ende Q3 einen stattlichen Auftragsbestand und gewinnt regelmäßig neue Aufträge hinzu. Hohe Rohstoffkosten drücken allerdings auf die Marge. Scout24 rechnet mit einem beschleunigten Ergebniswachstum. Die Aktie sank dennoch auf den tiefsten Stand seit April 2020. ThyssenKrupp will in den kommenden Jahren die Rentabilität deutlich verbessern und plant für das laufende Geschäftsjahr wieder eine Ausschüttung. An den Börsenplänen des Wasserstoffgeschäfts hält der Industriekonzern ebenfalls fest. Dennoch sank das Papier unter die 10 Euro-Marke.

Der Rücksetzer an den Aktienmärkten traf nicht nur die Leitindizes sondern auch die meisten Themen- und Strategieindizes. Gegen den Trend zulegen konnten die Wasserstoffindizes Global Hydrogen und Hydrogen Select sowie der Global eSports & Gaming Index. Die Notierung des CO2 Dezember 2022 Futures setzte den Aufwärtstrend ebenfalls fort und erreichte mit 80 Euro eine neue Rekordmarke.

Die Allianz lädt heute zum Kapitalmarkttag, Aurubis meldet Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal und das Kraftfahrbundesamt (KBA) veröffentlicht Zahlen zu den Pkw-Neuzulassungen. Damit rücken die Autobauer BMW, Daimler und VW in den Fokus der Investoren.

China – Caixin PMI Services für China, November, endgültig

Frankreich – Industrieproduktion, Oktober

Deutschland – Markit Services und Composite Einkaufsmanagerindex Deutschland für November, detailliert

Europa – Markit Services and Composite Einkaufsmanagerindex Euro-Zone November, detailliert

Europa – Einzelhandelsumsatz Euro-Zone, Oktober

USA – Arbeitsmarktbericht, November

USA – ISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen, November

USA – Auftragseingang Industrie, Oktober

Wichtige TermineChart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.460/15.610/15.770/15.920 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.960/15.200 Punkte

Bereits zum Handelsstart wurden die Bullen von den Bären überrollt. So drückten sie den DAX® kurz nach Handelsbeginn unter 15.300 Punkte. Im weiteren Verlauf ging es gar bis 15.170 Punkten nach unten. Am Nachmittag konnte sich der Leitindex wieder erholen und schloss im Bereich der Marke von 15.300 Punkten. Auf der Oberseite bremste die Widerstandsmarke bei 15.460 Punkten den Drang nach oben. Zwischen 14.960 und 15.200 Punkten findet der DAX aktuell eine gute Unterstützung.

Betrachtungszeitraum: 01.03.2021– 02.12.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX® Index HR98NA 6.09 14.400 18.200 17.02.2022 DAX® Index HR8R1D 7,22 13.400 17.000 17.02.2022

Betrachtungszeitraum: 03.12.2014– 02.12.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

