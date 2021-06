Tagesausblick für 03.06.: DAX tendiert seitwärts, Märkte warten auf Beige Book

Nach dem neuen Allzeithoch am Vortag hat sich der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch wieder von seiner langweiligen Seite präsentiert. Der DAX® tendierte seitwärts und entfernte sich nicht nachhaltig vom Vortagesschlusskurs. Am Abend könnte die Veröffentlichung des „Beige Book“ der US-Notenbank Fed für frische Impulse sorgen. Angesichts der jüngsten Zins- und Inflationssorgen werden alle Aussagen der Fed mit Argusaugen beobachtet.

Deutschland – Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Mai (endgültig)

Europa – Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Mai (endgültig)

USA – ADP-Beschäftigtenzahl ex Agrar Mai

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

USA – ISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Mai

Die Geschäfte im deutschen Maschinen- und Anlagenbau boomen. Der Branchenverband VDMA meldete am Mittwoch, dass die Bestellungen im April 2021 um 72 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats lagen. Zu dem starken Anstieg trug aber auch der Basiseffekt bei, nachdem die Aufträge im April 2020 pandemiebedingt um 31 Prozent eingebrochen waren. Sorgen bereiten dem VDMA derzeit die „sehr angespannten Lieferketten“. Unternehmen im Fokus Das Biotechunternehmen MorphoSys tätigt einen milliardenschweren Zukauf in den USA.vereinbarte die Übernahme des Unternehmens Constellation Pharmaceuticals für 34 Dollar je Aktie in bar, was einem Eigenkapitalwert von 1,7 Milliarden Dollar entspricht, wie MorphoSys mitteilte. Der Übernahmepreis liegt rund 68 Prozent über dem Schlusskurs der Aktien von Constellation Pharmaceuticals vom Dienstag. Die Gremien beider Unternehmen haben dem Deal zugestimmt, ein Abschluss wird für das dritte Quartal erwartet. Zur Finanzierung der Übernahme vereinbarte MorphoSys eine Partnerschaft mit dem Unternehmen Royalty Pharma, in deren Rahmen MorphoSys im großen Stil Lizenzgebühren an Royalty Pharma abtritt. Royalty Pharma investiert zudem voraussichtlich 100 Millionen US-Dollar in eine Barkapitalerhöhung von MorphoSys unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre. Wichtige TermineChart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.685/15.895 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.568/15.502/15.380/15.311/15.111/14.845 Punkte

Der DAX® verteidigte am Mittwoch die Unterstützung bei 15.568 Punkten und damit auch das ausgelöste Kaufsignal. Für neue Allzeithochs reichte die Bullenpower aber nicht aus. Oberhalb von 15.568 Punkten besitzen die Bullen leichte Vorteile. Als Widerstand fungiert das neue Allzeithoch bei 15.685 Punkten. Unter 15.568 Punkten würde sich das kurzfristige Chartbild dagegen wieder verschlechtern. Abgaben in Richtung 15.500 Punkte und darunter 15.400 Punkte wären wohl die Folge.

Betrachtungszeitraum: 04.05.2021– 02.06.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX® Index HR5YJ4 5,48 10.800 16.000 15.07.2021 DAX® Index HR6UWE 3,88 14.000 16.200 19.08.2021

Betrachtungszeitraum: 01.06.2016– 02.06.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

