Tagesausblick für 03.03.: DAX mit leichten Gewinnen. Öl im Blickpunkt!

Nach dem fulminanten Wochenstart von gestern verloren die Aktienbarometern heute sichtlich an Schwung. Zwar entspannte sich die Lage am Rentenmarkt, nachdem die Inflationsrate im Euroraum mit 0,9 Prozent niedriger ausfiel als von vielen Experten erwartet. Dennoch fehlen aktuell nachhaltige Impulse. So schloss der DAX® 0,3 Prozent höher bei 14.060 Punkten. Die deutschen Nebenwerteindizes beendeten die Sitzung gar im roten Bereich. Morgen werden eine Reihe von Frühindikatoren aus China, Europa und den USA sowie der ADP-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht.

Heute meldete sich EZB Vizepräsident Luis De Guindos zu Wort. „Wir müssen sehen, ob der Anstieg der nominalen Renditen die Finanzierungsbedingungen verschlechtert. Wenn das der Fall ist, dann sind wir offen für eine Rekalibrierung unseres Programms einschließlich der Größe des Pandemiekaufprogramms PEPP.“ Heute traute sich keiner, sich gegen die EZB zu stellen. Vielmehr gaben die Renditen langfristiger Staatsanleihen leicht nach. Die sichtliche Entspannung am Rentenmarkt lockte heute einige Edelmetallkäufer an. Große Sprünge bei Gold und Silber blieben zwar aus, aber die Talfahrt ist zunächst beendet. Bei Öl warten die Anleger derweil die Entscheidung der OPEC+-Staaten zur Förderquote am April ab. So schloss der Preis für ein Barrel Brent Crude Oil wenig verändert bei 63,70 US-Dollar.

Cancom plant eine Dividendenerhöhung. Daimler und Volvo bauen ihre Kooperation bei der Entwicklung von Brennstoffzellen aus. Die Daimler-Aktie überquerte heute die Widerstandsmarke von EUR 67,60. HelloFresh präsentierten einen deutlichen Umsatzzuwachs und den Sprung in die schwarzen Zahlen. Dennoch gab das Papier heute deutlich nach. Infineon steigt in den EuroStoxx®50 auf. Die Aktie des Halbleiterherstellers gab heute dennoch nach. Kion legt nach starken Geschäftszahlen zu. Teamviewer übernimmt augmented Reality-Entwickler Upskill. Bei den Investoren kam der Plan gut an.

Unter den Branchenindizes zeigte heute erneut der EuroStoxx Basic Resources Index relative Stärke. Industriemetalle markieren aktuell mehrjährige Höchststände.

Morgen werden unter anderem Shop Apotheke, Ströer Media und Vivendi finale Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen.

China – Caixin PMI Services

Deutschland – Markit Services and Composite Einkaufsmanager Deutschland

Europa – Markit Services and Composite Einkaufsmanager Euro-Zone

USA – ADP-Arbeitsmarktbericht, Februar

USA – ISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen

USA – Fed veröffentlicht Beige Book

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 14.060/14.100/14.150 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.860/13.950/14.000/14.020 Punkte

Der DAX® setzte den Aufwärtstrend von gestern zunächst fort. Bei rund 14.100 Punkten war allerdings Schluss und der Index drehte wieder nach Süden. Mit rund 14.040 Punkten schaffte es der DAX® soeben noch in den grünen Bereich und verteidigte zunächst den kurzfristigen Aufwärtstrend. Auf der Unterseite findet das Aktienbarometer zwischen 13.860 und 13.950 Punkten eine breite Unterstützungszone. Nach oben hin wird die Luft bei 14.100 Punkten schon dünn. Signifikante Bewegungen sind erst außerhalb dieser Range zu erwarten.

Betrachtungszeitraum: 01.02.2021– 02.03.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX® Index HR4XQF 8,27 12.600 17.000 20.05.2021 DAX® Index HR4XQQ 7,20 12.800 15.800 20.05.2021

Betrachtungszeitraum: 02.03.2014– 02.03.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

Weitere Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier..

