Tagesausblick für 02.02.: DAX startet gut in die Woche. thyssenkrupp und Biotech gefragt!

Starke Wirtschaftsdaten aus China und Europa versetzten die Anleger zum Wocheauftakt in Kauflaune. Gute Unternehmenszahlen stimulierten zusätzlich. So schraubte sich der DAX® im Tagesverlauf rund 1,45 Prozent auf 13.630 Punkte nach oben. Zwar wird es in diesem Jahr immer wieder zu Konsolidierungen kommen, sagt Christian Stocker, Anlagestratege bei UniCredit im Interview mit dem onemarkets Magazin. Er ist jedoch optimistisch für das Gesamtjahr. Zu seinen Favoriten zählen vor allem zyklische Branchen und Profiteure des stärkeren Umweltbewusstseins und der entsprechenden Förderprogramme in den USA und Europa, wie sie beispielsweise im Global Green Technologies Index enthalten sind.

Die Anleihenrenditen zogen in weiten Teilen Europas etwas an. So verbesserte sich die Rendite 10jähriger Bundesanleihen auf Minus 0,51 Prozent. Bei den Edelmetallen gingen die Kurskapriolen derweil weiter. Die Notierung für eine Feinunze Silber sprang von 27 auf 29,2 US-Dollar. Der Preis für ein Barell Brent Crude Oil näherte sich nach einer schwachen Eröffnung wieder der Mitte des derzeit beschriebenen Seitwärtstrends.

Unternehmen im Fokus

Bayer plant die Produktion von CureVacs Corona-Impfstoff. Die Herstellung wird zwar voraussichtlich erst Ende des Jahres anlaufen. Dennoch konnte die Bayer-Aktie heute ein Plus verbuchen. Covestro und Deutsche Wohnen bekamen durch positive Analystenkommentare Auftrieb. Die Deutsche Bank könnte auch nach Steuern 2020 in der Gewinnzone gelandet. Entsprechende Spekulationen gaben der Aktie heute etwas Auftrieb. Siemens Healthineers verdiente im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres rund 44 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz stieg dabei um rund 7,8 Prozent. Der Start ins zweite Viertel war eigenen Angaben zufolge ebenfalls zufriedenstellend. So stieg die Aktie auf ein neues Allzeithoch. thyssenkrupp sei „mit Rückenwind“ in das neue Geschäftsjahr gestartet, erklärte Konzernchefin Martina Merz in ihrer am Montag vorab veröffentlichten Rede zur Hauptversammlung. Die Aktie kratzte daraufhin an der 10 Euromarke. Zu den stärksten Branchen- und Strategieindizes zählten heute erneut der Deutsche Aufsteiger Index, der Kandidaten für den Aufstieg in den DAX®, MDAX®, SDAX® oder TecDAX® enthält sowie der European Biotech Index.

Morgen legen aus Europa unter anderem AT&S, BP, Ferrari und Siemens Energy (finale) Zahlen vor. Aus den USA berichten unter anderem Alphabet, Amazon, Amgen, Pfizer und UPS zum abgelaufenen Geschäftsquartal.

Europa – BIP Euro-Zone Q4, vorläufige erste Schätzung

Wichtige Termine

Widerstandsmarken: 13.720/13.900/14.000 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.400/13.530/13.600 Punkte

Der DAX® eröffnete heute mit einem Gap nach oben und baute die Gewinne bis Handelsschluss weiter aus. 10- und 20-Tage-Durchschnittslinie konnten überwunden werden. Solange die Unterstützung bei 13.600 Punkten hält besteht die Chance auf eine Erholung bis 13.720 oder gar 13.900 Punkte.

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX® Index HR4XQF 5,73 12.600 17.000 20.05.2021 DAX® Index HR4XQQ 4,43 12.800 15.800 20.05.2021

