Tagesausblick für 01.07.: DAX gibt erneut nach. Airbus und Autoaktien im Fokus!

Am letzten Handelstag des zweiten Quartals 2021 zeigten sich die Aktienmärkte noch einmal volatil. Die anfänglichen Verluste konnten DAX® & Co am Nachmittag allerdings wieder eindämmen. Unterstützung kam dabei unter anderem von den US-Arbeitsmarktdaten, die stärker ausfielen als von vielen Experten erwartet. So schloss der DAX® mit einem Minus von 1,1 Prozent bei 15.535 Punkten und der EuroStoxx 50 verlor rund 1 Prozent auf 4.065 Punkte.

Die trübe Stimmung an den Aktienmärkten kam den Anleihemärkten zugute. So sank die Rendite 10jähriger Bundesanleihen um knapp drei Punkte auf Minus 0,2 Prozent. Ein vergleichbares Bild zeigte sich auch an den US-Märkten. Dort gab die Rendite 10jähriger Papiere bis auf 1,45 Prozent nach. Edelmetalle konnten von der sichtlichen Entspannung allerdings nicht profitieren. Der Goldpreis stagnierte bei 1.760 US-Dollar und die Notierung für eine Feinunze Silber bei rund 26 US-Dollar. Einzig Palladium konnte weiter zulegen und überquerte die Marke von 2.700 US-Dollar. Der Euro/US-Dollar-Kurs war heute erneut unter Druck und nahm Kurs auf das Junitief von 1,185 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Airbus und Boeing fliegen Großaufträge ein. Die Airbus zieht daraufhin deutlich nach oben. Fraport sackt nach einer negativen Experteneinschätzung deutlich ab. K+S bekommt durch positiven Analystenkommentar ordentlich Schwung. Nordex meldete den nächsten Großauftrag. Dennoch gab die Aktie leicht nach. Renault präsentierte seine Elektro-Auto-Strategie. Demnach sollen in den nächsten fünf Jahren zehn Milliarden Euro in die Elektrifizierung der Fahrzeugflotte fließen. Die Fortsetzung der Abwärtsbewegung konnte die Nachricht heute jedoch nicht bremsen. Traton meldet einen neuen Rekord beim Auftragseingang. Das Papier gab dennoch leicht nach.

In einem insgesamt recht schwachen Marktumfeld konnten nur wenige Branchen- und Strategieindizes Kursgewinne verbuchen. Dazu zählten der Global Anti Virus Index sowie der Nordic Fishfarmers Index.

Morgen werden Zahlen zu den Pkw-Neuzulassungen in den USA veröffentlicht. Damit rücken unter anderem die Anteilsscheine von BMW, Daimler, Renault, Stellantis und VW in den Fokus.

Japan – Tankan-Bericht

China – Caixin PMI Industries für China, Juni

Deutschland – Einzelhandelsumsatz, Mai

Deutschland – Markit/BME Einkaufsmanagerindex für die deutsche Industrie, Juni

Europa – Markit/BME Einkaufsmanagerindex für die Industrie in der Eurozone, Juni

Europa – Arbeitsmarkt

USA – Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

USA – ISM-Einkaufsmanagerindex Industrie, Juni

Wichtige TermineChart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.590/15.630/15.670/15.700 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.400/15.470 Punkte

Der DAX® ging am Vormittag auf Tauchstation und sank zeitweise auf 15.480 Punkte nach unten. Am Nachmittag konnte der Index die Verluste zwar eindämmen. Im Bereich von 15.600 Punkte war allerdings der Erholungskurs zunächst zu Ende. Dieses Level gilt es jedoch zügig zu überwinden, wenn eine technische Gegenbewegung gelingen soll. Bis dahin ist allerdings mit weiteren Rücksetzern bis 15.400 Punkte zu rechnen.

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX® Index HR5TDE 5,64 10.600 16.200 16.09.2021 DAX® Index HR5TDZ 7,08 11.000 16.400 16.09.2021

