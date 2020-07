Tagesausblick für 01.07.: DAX mit Schlussspurt. Autoaktien im Blickpunkt!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Der DAX® pendelte heute in einer Range zwischen 12.180 und 12.300 Punkten. Erst zum Handelsschluss gab es etwas Zug nach oben. Dem Index fehlen analog zu den übrigen Märkten derzeit nachhaltige Impulse. Heute schließt für viele Unternehmen das zweite Geschäftsquartal 2020. Bis zum Start der Berichtssaison vergehen noch rund zwei Wochen. Bis dahin dürften sich einige Unternehmen jedoch mit vorläufigen Zahlen melden. Positive wie auch negative Überraschungen sind möglich und könnten die Märkte entsprechend bewegen. Morgen richten sich die Blicke der Anleger jedoch in erster Linie auf den chinesischen Einkaufsmanagerindex und den US-Arbeitsmarktbericht.

Am Anleihemarkt blieb es heute ruhig. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen lag weiterhin im Bereich von -0,47 Prozent. Die Rendite vergleichbarer US-Papiere notierte bei 0,68 Prozent. Edelmetalle standen heute erneut hoch im Kurs. Der Goldpreis erreichte die Marke von 1.780 US-Dollar pro Feinunze. Der Silberpreis hat das Level von 18 US-Dollar überschritten.

Unternehmen im Fokus

Daimler will in der Lkw-Sparte verstärkt in die Entwicklung von Brennstoffzellen-Antriebe investieren. Der Ausbau der Wasserstofftechnologien erhielt in jüngster Zeit zahlreiche Impulse. Sowohl die Bundesregierung als auch die EU wollen Milliarden in den Entwicklung von grünem Wasserstoff investieren. Die Deutsche Post und Deutsche Wohnen wurden heute durch positive Analystenkommentare beflügelt. Halbleiterhersteller wie Aixtron, Infineon und Siltronic bekamen von den US-Konkurrenten Micron und Nvidia Unterstützung. ThyssenKrupp konnte sich heute vom gestrigen Tief deutlich lösen. Solange jedoch die Hürde bei EUR 7 nicht überschritten ist, ist Vorsicht geboten. Der Batteriehersteller Varta erhält eine Förderung von rund 300 Millionen Euro für die Entwicklung von Batteriezellentechnologie. VW beendet die Kurzarbeit in Deutschland. Die Aktie zeigte keine große Reaktion. Vielmehr steckt das Papier weiterhin an der oberen Grenze des Seitwärtstrends fest. Oberhalb von EUR 140 besteht die Chance auf eine Erholungswelle.

In den USA überquerte die Tesla-Aktie wieder die 1.000 US-Dollar-Marke.

Japan – Tankan-Bericht

China – Caixin PMI Industrie für China, Juni

Deutschland – Einzelhandelsumsatz

Deutschland – Arbeitsmarktdaten für Juni

Europa – Markit Einkaufsmanagerindex Industrie für die Euro-Zone

USA – ADP-Arbeitsmarktbericht, Juni

USA – ISM-Einkaufsmanagerindex, Industrie

Widerstandsmarken: 12.350/12.430/12.600/12.740 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.630/11.800/12.060/12.200 Punkte

Dank eines Schlusssprints gelang dem DAX® am Ende noch ein stattliches Plus. Allerdings war auch heute die Widerstandsmarke von 12.350 Punkten nicht zu überwinden. Damit blieb der Index zunächst in der Seitwärtsrange von 12.200 und 12.350 Punkten. Handlungsbedarf besteht für Anleger frühestens bei Ausbruch aus dem Seitwärtstrend. Auf der Oberseite besteht die Chance auf eine Erholung bis 12.430/12.600 Punkte. Auf der Unterseite müsste mit einer Konsolidierung bis 12.000 Punkte gerechnet werden.

Inline-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HZ22MM 7,41 10.400 14.900 17.09.2020 DAX® HZ22NB 5,30 10.600 14.000 17.09.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 30.06.2020; 17:39 Uhr

