Tagesausblick für 01.06.: DAX schloss leichter. Green Tech gefragt!

Nach der deutlichen Erholung in den zurückliegenden Tagen legten die europäischen Indizes gestern mehrheitlich eine Pause ein. Das geplante Öl-Embargo gegen Russland sowie die überraschend hohen Inflationszahlen aus der Eurozone sorgten für Abschläge bei DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 von bis zu 1,6 Prozent. Dennoch konnten die drei Aktienbarometer den Ausbruch aus ihrem jeweilgen Abwärtstrend zunächst bestätigen.

Der Anstieg der Verbraucherpreis im Euroraum hinterließ auch an den Anleihemärkten deutliche Spuren. So zogen die Renditen 10jähriger Staatspapiere mehrheitlich deutlich an. Nach der jüngsten Konsolidierung verbuchten die Renditen vergleichbarer US-Papiere ebenfalls einen deutlichen Sprung nach oben. Bei den Edelmetallen zeigten sich zeitweise deutliche Schwankungen. Zum Handelsschluss pendelten sich die Notierungen für Gold und Silber jedoch im Bereich des Vortags ein. Der Ölpreis erreichte den höchsten Stand seit Anfang März. Katalysator war vor allem das geplante Öl-Embargo. Der Euro/US-Dollar-Kurs testete nach dem Scheitern an der 1,08 US-Dollar-Marke derweil zeitweise die Unterstützungsmarke bei 1,066 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Adidas zählt zu den Gewinnern der Lockdown-Lockerungen in China und legte weiter zu. Der Halbleiterhersteller Infineon und der Automobilzulieferer Vitesco wollen im Bereich der Siliziumkarbid-Halbleiter kooperieren. Diese Halbleiter tragen unter anderem zu einer größeren Reichweite von Elektrofahrzeugen bei. Die Porsche-Aktie überfuhr die Widerstandsmarke bei EUR 75 und bestätigte damit den Ausbruch aus dem Abwärtstrend. Der Spezialchemiekonzern Lanxess gründet mit der Beteiligungsgesellschaft Advent einen neuen Kunststoffkonzern und bringt dazu das eigene Kunststoffgeschäft ein. Die Aktie legte daraufhin zweistellig zu. Symrise kam nach Bekanntgabe der Fusionspläne von DSM und Firmenich deutlich unter Druck. Der Batteriehersteller Varta hat den Ausbruch über die 10- und 20-Tage-Durchschnittslinie bestätigt. Weitere Kaufsignale lassen allerdings noch auf sich warten. Der Immobilienkonzern Vonovia plant über 100 Millionen Euro in diesem Jahr in Objekte in Dresden zu investieren. Ein großer Teil ist für Sanierungen bestehender Objekte geplant.

Zu den stärksten Strategie- und Themenindizes zählten der Global Green Technologies Index sowie der Solactive Blockchain & Crypto Technologies Index.

BioNTech, Dermapharm, Klöckner & Co., New Work und Patrizia Immobilien laden morgen zur Hauptversammlung.

China – Caixin PMI Industrie für China, Mai, endgültig

Deutschland – Einzelhandelsumsatz, April

Deutschland – S&P Global/BME Einkaufsmanagerindex Industrie Deutschland für Mai, detaillierts Ergebnis

Europa – S&P Global Einkaufsmanagerindex Industrie für die Euro-Zone, Mai, detailliertes Ergebnis

Europa – Arbeitsmarkt, April

USA – Bauausgaben, April

USA – ISM-Einkaufsmanagerindex Industrie, Mai

Wichtige TermineChart: DAX®

Widerstandsmarken: 14.575/14.820/15.285 Punkte

Unterstützungsmarken: 13.380/13.600/13.900/14.200/14.300 Punkte

Der DAX® tauchte bereits zur Handelseröffnung ab. Im Tagesverlauf sank der Index zeitweise auf 14.360 Punkte. Zwischen 14.360 und 14.400 Punkten pendelte sich das Aktienbarometer schließlich ein. Der Ausbruch aus dem seit Jahresanfang gebildeten Abwärtstrend wurde damit zunächst bestätigt. Zwischen 13.900 und 14.200 Punkten findet der Index eine breite Unterstützungszone. Kaufsignale gibt es frühestens oberhalb von 14.575 Punkten.

Betrachtungszeitraum: 29.01.2021 – 31.05.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Betrachtungszeitraum: 01.06.2014– 31.05.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

