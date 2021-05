Tagesausblick für 01.06.: DAX am US-Feiertag schwächer

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Feiertagsbedingt blieben die Börsen in den USA und in Großbritannien am Montag geschlossen. Entsprechend dünn fielen die Handelsumsätze auch am deutschen Aktienmarkt aus. Der DAX® rutschte wieder unter die Marke von 15.500 Punkten und entfernte sich damit auch wieder von seinem jüngsten Rekordhoch.

Weltweit zieht der Preisauftrieb an, so auch in Deutschland: Die Inflationsrate stieg im Mai auf 2,5 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit zehn Jahren, wie das Statistische Bundesamt auf vorläufiger Basis mitteilte. Im April hatte die Inflationsrate noch bei 2,0 Prozent gelegen und im März bei 1,7 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat legten die Verbraucherpreise um 0,5 Prozent zu.

Unternehmen im Fokus

Der zuletzt wegen seiner Bilanzierung in die Kritik geratene Leasingspezialist Grenke hat im ersten Quartal einen deutlichen Geschäftsrückgang im Neugeschäft und beim Ergebnis verzeichnet. Unter dem Strich sank der Gewinn um 29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 14,0 Millionen Euro. Grenke bestätigte seinen Ausblick und teilte mit, dass man im zweiten Halbjahr mit einer Geschäftsbelebung rechne. Die Sonderprüfung der Finanzaufsicht BaFin sei in der abschließenden Phase, hieß es.

Deutschland – Arbeitslosenzahlen Mai

Deutschland – Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Mai (endgültig)

Europa – Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Mai (endgültig)

Europa – Verbraucherpreise Mai (Vorabschätzung)

USA – ISM-Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Mai

Wichtige TermineChart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.502/15.569 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.350/15.311/15.111/14.845 Punkt

Der DAX® entfernte sich im heutigen Handel ohne die Unterstützung aus Übersee wieder von der Marke von 15.500 Punkten, womit die Seitwärtsphase aus der Vorwoche in die Verlängerung geht. Die Chartmarken bleiben folglich unverändert. Auf der Unterseite bleibt es bei der Unterstützung bei 15.311 Punkten. Vorgeschaltet dient das Wochentief bei 15.350 Punkten für die kommenden Handelstage als neuer Support. Auf der Oberseite liegt ein erstes Trendziel im Falle neuer Hochs bei 15.895 Punkten. Die Marke um 15.500 Punkte bleibt weiter hart umkämpft.

Im Idealfall fällt der Index in den kommenden Tagen in Richtung 15.311 Punkte und schließt dort die Konsolidierung seit dem Allzeithoch ab. Gelingt dagegen keine schnelle Stabilisierung, könnten 15.111 Punkte angelaufen werden.

Betrachtungszeitraum: 15.04.2021– 31.05.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Basiswert

WKN

Verkaufspreis in EUR

untere Barriere in Punkten

obere Barriere in Punkten

Letzter Bewertungstag

DAX® Index

HR5YJ4

6,87

10.800

16.000

15.07.2021

DAX® Index

HR5FAE

6,96

13.200

15.800

17.06.2021



Betrachtungszeitraum: 01.05.2016– 31.05.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants Inline-Optionsscheine auf DAX® Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

Weitere Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX® finden sie hier.

