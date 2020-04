Tagesausblick für 01.04.: DAX nähert sich 10.000 Punkten! Öl im Blickpunkt

Nach den Zugewinnen der zurückliegenden Tage legten die meisten Aktienbarometer heute eine Pause ein. Mit einem Kursplus von 1,4 Prozent auf 9.930 Punkte demonstrierte der DAX® gar relative Stärke gegenüber Dow® und EuroStoxx®50. Das Tageshoch lag allerdings rund 200 Punkte höher. Die Investoren sind also weiterhin nervös. Die Unsicherheit dürfte in den kommenden Tagen anhalten. Heute endet das erste Geschäftsquartal für einen großen Teil der Unternehmen. In rund zwei Wochen startet die Berichtssaison. Spätestens dann wird es einen Einblick in die aktuelle Lage der Unternehmen geben.

Am Anleihemarkt bewegten sich die Renditen kaum von der Stelle. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen sank auf minus 0,47 Prozent. Die Edelmetalle notierten ebenfalls kaum verändert. Der Goldpreis konnte die Marke von 1.600 US-Dollar pro Feinunze verteidigen und Öl schwächelt weiter. Heute endet die von der OPEC+ beschlossenen Förderkürzung. Aktuell drückt vor allem Saudi Arabien durch steigende Ölförderung und die zuletzt stark gesunkene Nachfrage auf den Preis. Eine Trendwende ist hier noch nicht in Sicht.

Airbus-Aktie sank zurück unter EUR 60. BayWa wird am2. April die Aktie von Adler Real Estate im SDAX ersetzen. Hintergrund ist die Übernahme von Adler Real Estate durch Ado Properties. Die Ratingagentur S&P hat Continental auf BBB abgestuft. Dennoch kann die Aktie des Automobilbauers – wie der gesamte Sektor – heute etwas zulegen. Die Deutsche Lufthansa verlor heute erneut deutlich und nimmt nun Kurs auf die Marke von EUR 8. Drägerwerk hat in den USA einen Großauftrag für die Lieferung von Atemschutzmasken bekommen. Nach dem jüngsten Höhenflug nahmen zahlreiche Anleger heute Gewinne mit und drückten das Papier über sechs Prozent nach unten. HelloFresh präsentierte überraschend gute Zahlen. Die Aktie stieg daraufhin zweistellig auf ein neues Allzeithoch. Hugo Boss profitierte von positiven Analystenkommentaren. ProSiebenSat.1 zeigte heute einen starken Rebound nach den Verlusten der vergangenen Tage. Mediaset erhöhte den Anteil an dem deutschen Medienkonzern auf über 20 Prozent. Qiagen erhält Notfallzulassung für ein Corona-Testkit in den USA. Das deutsche Medizintechnikunternehmen ist aktuell Ziel einer Übernahme durch Thermo Fisher.

Morgen werden Daten zum USA-Autoabsatz veröffentlicht. Damit dürften einmal mehr die Autobauer BMW, Daimler und VW im Fokus vieler Investoren stehen.

Wichtige Termine

Japan – Tankan-Bericht, Q1

China – Caixin PMI Industrie für China, März

Deutschland – Markit/BME Einkaufsmanagerindex für die deutsche Industrie, März

Europa – Markit Einkaufsmanagerindex Industrie für die Euro-Zone, März

USA – ADP-Arbeitsmarktbericht, März

USA – ISM-Einkaufsmanagerindex Industrie, März

Widerstandsmarken: 10.060/10.285 Punkte

Unterstützungsmarken: 9.780/9.120/9.450/9.600 Punkte

Der DAX® knackte die Widerstandsmarke bei 9.780 Punkten und verbesserte sich bis Handelsschluss auf über 9.900 Punkte. Die nächste Hürde liegt bei 10.060 Punkten. Auf der Unterseite findet der Index weiterhin zwischen 9.450 und 9.600 Punkten eine starke Unterstützung. Die Bären dürften frühestens unterhalb dieser Zone das Ruder übernehmen.

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HZ7Y2S 3,74* 8.500 9.000 16.06.2020 DAX® HZ0A0Q 3,33* 9.200 9.700 16.06.2020

Discount Call-Optionsscheine auf den DAX®

*max Rückzahlung 5 Euro. Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 30.03.2020; 17:42 Uhr

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HZ7Y2Z 2,05* 9.900 9.400 16.06.2020 DAX® HZ7Y35 2,37* 10.200 9.700 16.06.2020

Discount Put-Optionsscheine auf den DAX®

*max Rückzahlung 5 Euro. Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 30.03.2020; 17:44 Uhr

