Tagesausblick für 01.02.: DAX schleicht nach oben. Alphabet und Deutsche Bank im Blick!

Gute Vorgaben aus den USA gaben den europäischen Aktienmärkten zu Handelsbeginn Schwung nach oben. Zwar konnten DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 ihre jeweiligen Tageshöchststände nicht verteidigen. Dennoch blieb zum Handelsschluss noch ein deutliches Plus. Störfeuer kam unter anderem aus Deutschland. Dem Statistischen Bundesamt zufolge stieg der harmonisierte Verbraucherpreisindex im Januar um 5,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Damit fiel die Rate deutlich höher aus als von vielen Experten erwartet wurde. Am Mittwoch folgen die Zahlen für den Euroraum. Zudem steht diese Woche noch die EZB-Zinsentscheidung im Kalender.

Die überraschend hohen Inflationszahlen aus Deutschland setzten Staatsanleihen unter Druck. So stieg die Rendite 10jähriger Bundesanleihen in den Bereich der Null-Prozent-Linie. Bei den Edelmetallen hat sich die Lage hingegen beruhigt. So stabilisierte sich der Goldpreis knapp unterhalb der 1.800 US-Dollarmarke und die Notierung für eine Feinunze Silber bei 22,50 US-Dollar. Öl bleibt in den Händen der Bullen. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude kletterte auf 91,20 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Der Chemieriese BASF wird beim Börsengang von Wintershall DEA derzeit vom Großaktionär LetterOne ausgebremst. Anleger quittierten dies mit einem Kursabschlag. Der Autobauer Daimler benennt sich heute in Mercedes Benz um. Die Deutsche Bank profitierte von positiven Analystenkommentaren und dem Renditeanstieg am Anleihemarkt. Die Deutsche Lufthansa-Tochter Eurowings erwartet trotz der derzeitigen Omikron-Pandemie eine deutliche Erholung im Jahresverlauf. Die Aktie bewegte sich hingegen kaum. Henkel konnte nach dem Kurseinbruch am Freitag wieder Boden gutmachen. Hugo Boss bestätigte e den Ausbruch über die 10- und 20-Tage-Durchschnittslinie. Die nächste Hürde liegt bei EUR 58. Software-Titel wie SAP und Software AG wurden durch gute Zahlen von Atoss beflügelt.

Heute melden aus Europa unter anderem UBS und Vantage Towers Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. In den USA veröffentlichen Alphabet, AMD, ExxonMobil, General Motors, PayPal, Starbucks und UPS Geschäftszahlen.

Frankreich – Verbraucherpreise, Januar vorläufig

Deutschland – Markit/BME Einkaufsmanagerindex Industrie Deutschland für Januar, detaillierts Ergebnis

Deutschland – Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten für Januar

Europa – Markit Einkaufsmanagerindex Industrie für die Euro-Zone, Januar, detailliertes Ergebnis

USA – Bauausgaben, Dezember

USA – ISM-Einkaufsmanagerindex Industrie, Januar

Wichtige TermineChart: DAX®

Widerstandsmarken: 15.530/15.600/15.700/15.890 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.840/15.000/15.210 Punkte

Der DAX® startete mit einem Gap nach oben in den Handel. Im weiteren Verlauf musste der Index jedoch einen Teil der Gewinne wieder abgeben und pendelte sich unterhalb der Marke von 15.500 Punkten ein. Damit bleibt der kurzfristige Abwärtstrend zunächst intakt. Positive Impulse kommen frühestens oberhalb von 15.600 Punkte. Bis dahin muss mit weiteren Rücksetzern bis 15.200 Punkte gerechnet werden.

Betrachtungszeitraum: 01.11.2021– 31.01.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Betrachtungszeitraum: 01.02.2015– 1.01.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Discount-Call-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (obere Kursgrenze)in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HR4WWU 3,94* 14.700 15.200 15.03.2022 DAX® HR4WWX ,6* 15.100 15.600 15.03.2022

Discount-Put-Optionsscheine auf den DAX®

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (untere Kursgrenze) in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HR50ZM 1,45* 15.400 14.900 15.03.2022 DAX® HR50ZT 2,33* 15.900 15.400 15.03.2022

Informationen rund um die Funktionsweise von Discount-Optionsscheinen und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

