Tagesausblick 16.6.: DAX – Bullen nutzen den schwachen Wochenstart. Hugo Boss und Wirecard im Blickpunkt!

Der Auftakt in die neue Woche verlief mit kräftigen Schwankungen. Die schlechten Vorgaben der Wall Street vom Freitag und neue Unsicherheiten rund um die Corona-Krise ließen die Notierungen zu Handelsbeginn abstürzen. Im weiteren Verlauf sahen viele Investoren allerdings Kaufgelegenheiten. DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 konnten ihren Verlust somit wieder eingrenzen. Zum Handelsschluss blieb ein Minus zwischen 0,3 Prozent (DAX®) und 0,45 Prozent (EuroStoxx® 50 Index). Morgen stehen die Veröffentlichung des ZEW-Index für Deutschland und die Eurozone sowie wichtige Wirtschaftsdaten aus den USA im Kalender.

Am Anleihemarkt gaben die Renditen weiter nach. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen sank auf minus 0,455 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere notierte bei 0,675 Prozent. Die Edelmetalle gaben mehrheitlich ab. Gold kämpft dabei mit der Unterstützungsmarke von 1.700 US-Dollar pro Feinunze und Silber mit der 17 US-Dollarmarke. Der Ölpreis bewegte sich derweil in der Range vom Freitag. Die Notierung von einem Barrel Brent Crude Oil blieb damit erneut unter 40 US-Dollar.

Mit der Beteiligung des Bundes am deutschen Impfstoffentwickler Curevac rückten heute Biotechnologie- und Pharmawerte heute verstärkt in den Fokus der Investoren. HelloFresh hat die Unterstützung bei EUR 35 heute bestätigt und knackte die 10- und 20-Tage-Durchschnittslinie. Hugo Boss profitierte vom Einstieg des britischen Sportartikelhändlers Frasers Group. Am Donnerstag plant Wirecard die Bekanntgabe der Geschäftszahlen für 2019 und der Daten für das erste Quartal 2020. Der DAX®-Titel zeigte sich im Vorfeld deutlich fester. VW erwartet der Wiener Zeitung zu folge für das zweite Quartal ein sehr schlechtes Ergebnis. Dennoch fuhr die Aktie heute deutlich ins Plus. Corona-anfällige Titel wie Deutsche Lufthansa und Fraport zählten derweil zu den größten Verlierern.

Deutsche Euroshop, Evotec und SGL Carbon laden morgen zur virtuellen Hauptversammlung. SAP-Konkurrent Oracle veröffentlicht Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal.



Japan – Zinsentscheid Bank of Japan

Deutschland – Verbraucherpreise

Deutschland –ZEW Konjunkturerwartungen

USA – Einzelhandelsumsatz

USA – Industrieproduktion

Widerstandsmarken: 12.020/12.170 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.630/11.800Punkte

Der DAX® startete heute mit einem Gap nach unten und testete die Marke von 11.600 Punkten. Im Tagesverlauf erholte sich der Index jedoch von seinem Tief und stieg über die 10- und 20-Stunden-Durchschnittslinie. Zwischen 11.600 und 11.800 Punkten findet der Index aktuell eine gute Unterstützung, die Bullen immer wieder zum Einstieg nutzen könnten. Auf der Oberseite zeigt sich im Bereich von 12.020 Punkten ein Kreuzwiderstand. Gelingt der Ausbruch über diese Marke besteht die Chance auf eine nachhaltige Erholung. Unterhalb von 11.600 Punkten ist hingegen Vorsicht geboten!

