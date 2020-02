Tag 3 nach Corona-Schock

Die Kursverluste nehmen in dieser Börsenwoche kein Ende: Nach den deutlichen Kursrückgängen der vergangenen beiden Tage steht beim DAX auch am Mittwochmittag ein Minus von 1,2 Prozent auf der Tafel. Damit gibt der DAX heute, unter teils großen Schwankungen, nochmals rund 150 Punkte ab und notiert bei 12.640 Punkten. Innerhalb einer Woche sackte der DAX somit um über 1.000 Punkte ab. Der Grund für das Absacken bleibt dabei derselbe: Neue Ausbreitungen des Virus auch in Europa sorgen für immer mehr Angst unter den Anlegern.Als mit Abstand meistgehandelte Aktie in Stuttgart heute erlebt Wirecard ein Wechselbad der Gefühle. Zu Handelsbeginn ging es für Wirecard noch rund fünf Prozent bergab. Ursache hierfür waren wohl auch schwache Zahlen des Konkurrenten Ingenico, der die Erwartungen bei Umsatz und Ergebnis im vergangenen Jahr verfehlte. Bis zum Mittag erholt sich die Wirecard-Aktie jedoch und notiert bei rund 120,7 Euro leicht im Plus.Auf Platz zwei der meistgehandelten Aktien am Mittwoch: Die Allianz. Noch am Freitag hatte Allianz nach den veröffentlichten Zahlen und den angekündigten Aktienrückkäufen zugelegt. In dieser Woche ging es jedoch mit dem Gesamtmarkt nach unten. Heute stemmt sich die Allianz gegen den Trend und notiert bei 213,30 Euro rund 0,8 Prozent fester.Aller guten Dinge sind drei: Auch auf Platz drei der meistgehandelten Aktien findet sich mit BASF ebenfalls ein DAX-Wert. Erst gestern hatten die Analysten von Warburg Research das Kursziel für den Chemiekonzern unter „Hold“-Einstufung von 71 auf 72 Euro anzuheben. Heute schlägt sich die BASF-Aktie wacker und klettert um rund 0,9 Prozent auf 57,10 Euro.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.