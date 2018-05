Weitere Suchergebnisse zu "T-Mobile US":

Wir freuen uns, Ihnen unsere wöchentliche Investmentidee vorzustellen.

T-Mobile US fusioniert mit Sprint

Die Deutsche Telekom und der japanische Sprint-Hauptgesellschafter Softbank wollen ihre beiden US-Mobilfunktöchter im Rahmen eines Aktientauschs zusammenzuführen. Für jeweils 9,75 Sprint-Anteile erhalten deren Aktionäre eine neue Aktie der T-Mobile US ohne bare Zuzahlung, teilte die Telekom mit.

