T-Aktie weiter seitwärts?

Telekom: 317 Prozent p.a. in 6 Wochen

Für risikofreudige Anleger stellen wir einen StayHigh-Optionsschein auf die Aktie der Deutschen Telekom vor. Mit dem StayHigh auf die T-Aktie können mutige Akteure in nur wenigen Wochen eine hohe Seitwärtsrendite erzielen.

Der Netzumbau bei der Telekom ist in vollem Gange. Davon profitieren jetzt fast 50 Städte in ganz Deutschland. "Wir bieten in diesen Städten ab sofort rund 3,5 Mio. Haushalten Geschwindigkeiten von bis zu 100 MBit/s an", wurde Telekom-Chef Timotheus Höttges per Pressemitteilung zitiert. "Weitere 2,5 Mio. werden bis Februar 2018 folgen. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag für den flächendeckenden Ausbau der digitalen Infrastruktur. Andere reden nur über Anschlüsse der Zukunft, wir bauen in der Gegenwart", so Höttges weiter. Die Aktie der Deutschen Telekom bewegte sich in den vergangenen Monaten seitwärts. Das aktuelle Monatstief wurde bei 15,16 Euro markiert. Eine wichtige Unterstützungsmarke bietet indes das aktuelle Jahrestief bei 14,81 Euro.

Strategie

Mit einem StayHigh-Optionsschein auf Deutsche Telekom (WKN SC1SU0) können risikofreudige Anleger eine maximale Rendite von 22 Prozent oder 317 Prozent p.a. erzielen, wenn sich die T-Aktie bis einschließlich zum 15.12.2017 durchgehend über der Knockout-Schwelle von 14,50 Euro bewegt. Bis zur KO-Schwelle haben die Notierungen aktuell einen Abstand von 6,2 Prozent. Sollte die Aktie der Deutschen Telekom unter das aktuelle Jahrestief bei 14,81 Euro fallen, ist zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige wie auch sehr schnelle Ausstieg aus dieser spekulativen Position ratsam.

Deutsche Telekom (in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Unterstützungen: 14,81 Euro // 15,16 Euro