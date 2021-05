T-Aktie: Gehebelte Renditechancen nach angehobenen Kurszielen

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Nachdem die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508) am 17.5.21 bei 17,36 Euro ein neues 12-Monatshoch erreicht hatte, setzte die Nachricht über die Aufstockung des Anteils an T-Mobile US den Aktienkurs deutlich unter Druck. Am 19.5.21 fand die Korrektur im Bereich von 16,50 Euro ein Ende und die Aktie konnte nach einer erfolgreichen Kapitalmarktveranstaltung wieder die Marke von 17 Euro zurückgewinnen.

Wenn die von der absoluten Mehrheit der Experten mit Kurszielen von bis zu 25 Euro (Deutsche Bank) zum Kauf empfohlene T-Aktie in den nächsten Wochen ihre aktuelle Aufwärtsbewegung fortsetzen kann, um sich der Marke von 18 Euro anzunähern, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 17,50 Euro

Der J.P.Morgan-Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis bei 17,50 Euro, Bewertungstag 16.7.21, BV 1, ISIN: DE000JJ95PD9, wurde beim Aktienkurs von 17,22 Euro mit 0,37 – 0,38 Euro gehandelt.

Gelingt der Deutsche Telekom-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 18 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,63 Euro (+66 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 16,504 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 16,504 Euro, BV 1, ISIN: DE000UE9RXJ7, wurde beim Aktienkurs von 17,22 Euro mit 0,76 – 0,77 Euro taxiert.

Legt die Deutsche Telekom-Aktie auf 18 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 1,49 Euro (+94 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 16,261 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 16,261 Euro, BV 1, ISIN: DE000HR7GRK6, wurde beim Aktienkurs von 17,22 Euro mit 1,00 – 1,01 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Deutsche Telekom-Aktie auf 18 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,73 Euro (+71 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Telekom-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Telekom-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Finanztrends Video zu Deutsche Telekom



mehr >

Walter Kozubek