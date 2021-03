T-Aktie: Bullishe Tradingchance mit (Turbo)-Calls

Mit einem Kursanstieg von 8 Prozent innerhalb der vergangenen Woche zählt die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508) zu den besten DAX-Werten innerhalb der aktuellen Rekordjagd. Allein am 10.3.21 legte die T-Aktie wegen einer neuen Kaufempfehlung um mehr als 5 Prozent auf 16,20 Euro zu. Auch am 11.3.21 startete die Aktie freundlich in den Handelstag.

Kann die nach wie vor als stark unterbewertet eingestufte T-Aktie, die mit Kurszielen von bis zu 23 Euro (Goldman Sachs) zum Kauf empfohlen wird, ihren Höhenflug in den nächsten Wochen zumindest auf 17 Euro fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 16,50 Euro

Der J.P.Morgan-Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis bei 16,50 Euro, Bewertungstag 18.6.21, BV 1, ISIN: DE000JC3B7U0, wurde beim Aktienkurs von 16,21 Euro mit 0,33 – 0,34 Euro gehandelt.

Gelingt der Deutsche Telekom-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 17 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,68 Euro (+100 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 15,311 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 15,311 Euro, BV 1, ISIN: DE000DV1DG37, wurde beim Aktienkurs von 16,21 Euro mit 0,91 – 0,92 Euro taxiert.

Legt die Deutsche Telekom-Aktie auf 17 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 1,68 Euro (+83 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 15,05 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 15,05 Euro, BV 1, ISIN: DE000UE7JVG8, wurde beim Aktienkurs von 16,21 Euro mit 1,19 – 1,20 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Deutsche Telekom-Aktie auf 17 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,95 Euro (+63 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Telekom-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Telekom-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek