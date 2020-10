TUI: Ein schöner Erfolg für die Bullen

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Einen kräftigen Kursgewinn von 5,04 Prozent konnte die TUI-Aktie am Freitag für sich verbuchen. Es gelang den Bullen, den am 15. Oktober auf dem Tief von 2,92 Euro gestarteten neuen Aufwärtstrend fortzusetzen und den 50-Tagedurchschnitt bei 3,42 Euro zu überwinden.

Am Donnerstag hatten die Käufer, ihren Anstieg noch unmittelbar unter dem EMA50 abbrechen müssen. Es spricht für die Bullen, dass der Ausbruch über den gleitenden Durchschnitt am Freitag nicht nur souverän vollzogen werden konnte, sondern auch, auch der Tagesschlusskurs exakt auf dem Tageshoch ausgebildet werden konnte.

Damit hat das Bullenlager gute Chance, den Anstieg in der neuen Woche fortzusetzen. Mit der Möglichkeit eines erneuten Rückfalls des Kurses auf den 50-Tagedurchschnitt im Rahmen eines Tests von oben sollte am Montag aber gerechnet werden. Kann der gleitende Durchschnitt dabei behauptet werden, könnte ein Anstieg bis auf das Hoch vom 10. September bei 3,67 Euro folgen. Wird dieser Widerstand überwunden, könnte in einem zweiten Schritt das Hoch vom 8. September bei 4,07 Euro erreicht werden.

Kritisch wäre jedoch ein erneuter Rückfall unter den 50-Tagedurchschnitt zu werten. Er dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit Abgaben bis auf das Tief vom 22. Oktober bei 3,07 Euro nach sich ziehen. Kann die Abwärtsbewegung hier nicht gestoppt werden, drohen weitere Abgaben bis auf das Tief vom 24. September bei 2,90 Euro. Findet der Kurs selbst hier keinen Halt, sollten weitere Abgaben bis auf das Tief vom 14. Mai bei 2,73 Euro einkalkuliert werden. Darunter ist das Jahrestief bei 2,42 Euro das nächste Ziel der Bären.

