TUI im Sturzflug!!

1. TUI (WKN: TUAG00)

Für die TUI-Aktie geht es heute deutlich nach unten, sie verliert als meistgehandelter Wert in Stuttgart zum Mittag 9,5%. Damit ist auch der jüngste Höhenflug vorerst gestoppt. Am Morgen hatte die Piloten-Gewerkschaft Cockpit TUI vorgeworfen, eine Einigung im Streit um finanzielle Zugeständnisse und betriebsbedingte Kündigungen zu blockieren.

2. SAP (WKN: 716460)

Umsatzspitzenreiter in Stuttgart ist zur Wochenmitte die SAP-Aktie, die bei 98 Euro kaum verändert notiert. Nach mehreren gescheiterten Ausbruchsversuchen über den Widerstand bei 100 Euro über den gesamten November hinweg scheint sich die SAP-Aktie nun unterhalb dieser Zone einzupendeln.



3. Tesla (WKN: A1CX3T)

Die Aktie des amerikanischen Elektroauto-Pioniers Tesla kann auch am Mittwoch unter hohen Umsätzen in Stuttgart leicht zulegen und peilt wieder die Marke von 500 Euro an. Am Morgen hatten die Analysten von Morgan Stanley Tesla auf „Outperform“ hochgestuft und das Kursziel von 360 US-Dollar auf 540 US-Dollar deutlich angehoben.