TUI: Sommer, Sonne, Steigend

Die Deutschen geben zunehmend mehr Geld fürs Reisen aus. Mit einer Reisekasse von mehr als 1000 Euro plant ein Bundesbürger im Durchschnitt. Mit einem Open End Turbo Long können Sie bei einer steigenden TUI-Aktie von der Reiselust im Sommer mit einer Trend-Chance von 106 Prozent profitieren.

Die Deutschen legen auch in diesem Jahr wieder mehr Geld fürs Reisen bereit. Im Durchschnitt plant ein Bundesbürger, rund 1020 Euro in seinen verdienten Urlaub zu investieren. 30 Prozent wollen ihr Budget für die schönsten Wochen des Jahres erhöhen. Im vergangenen Jahr gaben die Deutschen insgesamt 96 Milliarden Euro fürs Reisen aus. Schätzen Branchenexperten, dass bereits 2020 die Mehrheit im Internet bucht, so waren es im vergangenen Jahr 38 Prozent, die Flug oder Hotel per Klick buchten. In anderen Ländern wird die Reise schon heute meist online gebucht. In Skandinavien verkauft der Reiseveranstalter TUI bereits 80 Prozent seiner Produkte im Internet.

Reiselust ungebrochen

Dort verzeichnet TUI hohe Zuwächse. Der Umsatz im Online-Reisemarkt könnte 2021 die Schallmauer von einer Billion US-Dollar durchbrechen. Zum Vergleich: Gerade einmal vor drei Jahren lagen die Umsätze noch bei 500 Millionen US-Dollar. Weder die Wirbelstürme in der Karibik noch die Krise in der Türkei konnten die Reiselust bremsen, sondern lenkten sie nur auf andere Ziele um. 2017 waren Spanien und Griechenland als Urlaubsziele bei den Deutschen gefragt. Mehr als die Hälfte des im letzten Jahr um zehn Prozent gestiegenen Gewinns steuerten bei TUI die Hotel- und Kreuzfahrten bei. Dazu gehören die Robinson-Clubs, die Riu-Hotels und die neue Marke TUI Blue.

Sommer gut gebucht

Im Kreuzfahrtgeschäft betreibt der Konzern Marken wie TUI Cruises, Hapag-Lloyd und Thomson Cruises. Wer denkt noch daran, dass der Konzern zwischen 1999 und 2002 zur Preussag, einem Mischkonzern mit Schwerpunkt in der Montanindustrie, gehörte? Auch für das erste Halbjahr von Oktober bis März legte TUI gute Zahlen vor, steigerte erneut Umsatz und Gewinn und informierte über sehr gute Buchungen im so wichtigen Sommergeschäft. Mit einem in diesem Jahr geschätzten KGV von 15,6 erscheint die Aktie nicht als zu hoch bewertet. Mit einer Dividendenrendite von 3,7 Prozent des aktuellen Kurses verspricht sie zudem eine interessierte Ausschüttung.

Unterstützung bei 19,60

Seit Anfang März gehört die Aktie von TUI zu den Gewinnern am deutschen Aktienmarkt. Mit einer dynamischen Aufwärtsbewegung kletterten die Notierungen bis Mitte Mai auf ein Hoch bei 20,69 Euro. Prozentual legten sie in dieser Zeit um mehr als 20 Prozent zu. In den letzten Wochen konsolidierte die Aktie das höhere Niveau mit einer um 19,60 Euro unterstützten Seitwärtsbewegung. Dieser Support sollte nicht mehr unterschritten werden, um hier weiterhin steigende Kurse zu sehen. Sommerzeit ist Reisezeit. Hebt auch die TUI-Aktie in dieser Zeit ab, wäre ein Ziel um 23 Euro denkbar, was im Basiswert einen Anstieg von rund 15 Prozent entspräche.

TUI (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 19,91 // 20,69 Unterstützungen: 19,57 // 19,44

Mit einem Open End Turbo Long (WKN DS4J4N) können risikofreudige Anleger, die von einer weiter steigenden TUI-Aktie ausgehen, mit einem Hebel von 6,4 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 14,3 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte hier unter der im Chart dargestellten Unterstützung im Basiswert bei 19,30 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich ein Stoppkurs von 2,49 Euro. Ein Kursziel nach oben könnte sich um 23 Euro befinden. Das Chance-Risiko-Verhältnis der spekulativen Idee beträgt 5,9 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: DS4J4N

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,94 - 2,99 Euro

Emittent: Deutsche Bank Basispreis: 17,0246 Euro

Basiswert: TUI KO-Schwelle: 17,0246 Euro

akt. Kurs Basiswert: 19,785 Euro Laufzeit: Open end

Kursziel: 6,16 Euro Hebel: 5,9

Kurschance: + 106 Prozent Quelle: Börse Frankfurt

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

