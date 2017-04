TUI Short: 155-Prozent-Chance

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

TUI befindet sich im Tiefflug. Nach einem Fehlausbruch über den Widerstand um 14 Euro neigt die Aktie des Ferienfliegers zur Schwäche. Mit einem Open End Turbo Short auf die Aktie von TUI kann sich bei fallenden Notierungen auf weitere Sicht eine Trading-Chance von 155 Prozent ergeben.

Seit Anfang 2016, nachdem sie in nur einem Monat um 25 Prozent gefallen war, befindet sich die Aktie von Touristik-Konzern TUI innerhalb einer zwischen 10 und 14 Euro zur Seite verlaufenden Tendenz. Mitte Februar brach die Aktie erstmals deutlich nach oben aus, doch wurde beim Versuch eines Ausbruchs bei 14,42 Euro gestoppt. Am folgenden Tag fielen die Notierungen bis 13,28 Euro zurück, wodurch das erneute Scheitern am Widerstand um 14 Euro, der bereits im März und Mai letzten Jahres eine wesentliche Hürde darstellte, schließlich bestätigt und das kurzfristige Übersteigen als Fehlausbruch getadelt wurde. Seitdem befindet sich der Kurs der TUI-Aktie in einer Abwärtstendenz, die aktuell zwischen 12,30 und 13 Euro beschrieben werden kann. Mit dem Unterschreiten der derzeit bei 12,47 Euro verlaufenden 200-Tage-Linie könnte die fallende Tendenz neue Dynamik gewinnen. Nach dem Tief von November um 11,40 Euro könnte die Aktie bis zum Vorjahrestief um 10 Euro nachgeben.

TUI (Tageschart in Euro):

Strategie



Wer von einer fallenden TUI-Aktie ausgeht, kann mit einem Open End Turbo Short (WKN HU24RR) mit einem Hebel von 7,2 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 13,3 Prozent. Beachtet werden sollte beim Einstieg in diese spekulative Position ein risikobegrenzender Stoppkurs. Dieser kann anfangs bei 13,20 Euro im Basiswert platziert werden und befindet sich über dem im Chart dargestellten Widerstand. Im Open End Turbo Short ergibt sich ein Stoppkurs von 1,37 Euro. Bei einem Schlusskurs unter 12,50 Euro kann der auf Einstandsniveau nachgezogen werden. Ein Trading-Ziel nach unten könnte sich um 10 Euro befinden. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt 6,6 zu 1.