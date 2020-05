TUI: Neue Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

TUI zählte am Montag bei einem Minus von 5,4 Prozent zu den meistgehandelten Aktien in Stuttgart. Dessen Chef Joussen verkündete, ein Sommerurlaub auf Mallorca oder in weiteren EU-Ländern sei durchaus noch denkbar. Dafür habe man einen Gesundheitscheck ausgearbeitet und Probeläufe in Hotels durchgeführt. Einziges Manko: Um die Reisen durchführen zu können, muss zunächst die weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amts aufgehoben werden, die derzeit noch bis Mitte Juni gilt. EUWAX

