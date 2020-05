TUI: Jetzt geht's los!!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die am zweithäufigsten an der Börse Stuttgart gehandelte Aktie war am Montag die TUI. Gestern eröffnete mit dem Dorfhotel in Sylt wieder das erste TUI Hotel in Deutschland. In Mecklenburg-Vorpommern eröffnen weitere Hotels von TUI, die jedoch nur für Besucher aus Mecklenburg-Vorpommern buchbar sind. Ab 25. Mai stehen diese auch Urlaubern aus anderen Bundesländern offen. Die Anleger nehmen die Meldung sehr positiv auf und katapultierten die Aktie mit einem Tagesplus von über 12 Prozent auf 3,34 Euro. EUWAX

