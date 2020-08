TUI: Geschafft ist noch nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Obwohl die TUI-Aktie am Freitag zur Schlussglocke mit einem Tagesplus von 4,39 Prozent aus dem Handel gehen konnte, haben die Bullen faktisch noch nichts erreicht. Ihre Lage ist weiterhin ähnlich wie die des Unternehmens insgesamt: kritisch und angespannt. Vor TUI liegen eine ganze Reihe von Baustellen und vor den Bullen eine ganze Reihe von charttechnischen Hindernissen.

Das erste Hindernis stellt der EMA50 auf Stundenbasis dar. Er wurde am Freitag leicht verfehlt und verläuft aktuell bei 3,43 Euro. Ihn gilt es am Montag, nachhaltig zu überwinden. Danach kommt mit dem Anstieg bis an den 50-Tagedurchschnitt bei 3,93 Euro die schwierigere Aufgabe.

Kann sie erfolgreich abgeschlossen werden, gilt es, das Hoch vom 12. August bei 4,55 Euro zu überwinden und bis auf das am 9. Juni bei 6,38 Euro ausgebildete Hoch vorzustoßen. Darüber wartet mit dem 50-Wochendurchschnitt bei 6,52 Euro ein weiterer hochkarätiger Widerstand. Sollte auch er überwunden werden, wird ein Anstieg bis auf das Hoch vom 27. Mai bei 7,16 Euro möglich.

Angesichts der Schwäche der letzten Wochen und vor dem Hintergrund der schlechten fundamentalen Entwicklung des Unternehmens kann es aber auch nicht überraschen, sollte die TUI-Aktie in der neuen Woche gar nicht ansteigen. Kritisch wird es, sobald das Tief vom 3. August bei 3,10 Euro unterschritten wird. In diesem Fall drohen Abgaben, die bis auf das Tief vom 14. Mai bei 2,73 Euro reichen können. Darunter stützt dann nur noch das Jahrestief bei 2,42 Euro.





