TUI: Geldspritze!!

Eine Geldspritze für TUI, den weltweit größten Reiseanbieter, lässt die Aktie gestern deutlich auf 4,46 Euro steigen. Am Morgen wurde bekannt, dass mehrere Banken ihre Zustimmung zu einem Kredit der staatlichen Förderbank KfW über 1,8 Milliarden Euro gegeben hatten. Zuvor hatte bereits der Einstieg des saudischen Staatsfonds PIF beim Kreuzfahrt-Konkurrenten Carnival für Hoffnung in der Branche gesorgt. So stieg die TUI-Aktie an den vergangenen zwei Tagen bereits um fast 14 Prozent. EUWAX

