TUI Aktie: Das will man klarstellen!

Wie wird sich die Aktie von TUI in der neuen Börsenwochen entwickeln? Diese Frage stellen sich viele Beobachter, zweifellos auch beim Reisekonzern selbst. Nachdem die TUI-Aktie in der vergangenen Woche sich zunächst von unter drei Euro wieder auf 3,25 Euro verbessern konnte, rutschten die Papiere bis zum Wochenende nämlich wieder auf 3,16 Euro zurück. Eine vermeintliche schlechte Nachricht aus dem TUI-Konzern machte die Runde, was an der Börse für Verunsicherung sorgte. Es war allerdings wohl nur die halbe Wahrheit, was man im Konzern so nicht stehen lassen wollte.

Vor dem Hintergrund aktueller Presseberichterstattung wolle die TUI AG klarstellen, dass sie angesichts des weiterhin sehr volatilen Marktumfeldes infolge der COVID-19-Krise verschiedene Maßnahmen prüfe, „um ihre Bilanzstruktur und das Fälligkeitsprofil der Finanzverbindlichkeiten zu optimieren“, wie es in einer Mitteilung heißt. Zu den derzeit erwogenen Maßnahmen gehört demnach in der Tat auch eine kurz- oder mittelfristige Kapitalerhöhung, deren Volumen – wenn sie umgesetzt würde – aber laut TUI deutlich geringer als die in der Presse bisweilen genannten 1 bis 1,5 Milliarden Euro ausfallen würde. „Eine Entscheidung darüber, ob eine solche Maßnahme durchgeführt wird, ist noch nicht getroffen. Auch Zeitpunkt und Volumen einer solchen Maßnahme stehen noch nicht fest“, so die Mitteilung.

Dass TUI auf die Berichterstattung so sensibel reagiert, hat seinen Grund: Nach dem Corona-Schock, der die gesamte Touristikbranche traf, war die TUI-Aktie von zuvor mehr als 12 Euro im März auf bis zu 2,45 Euro eingebrochen. In der Folge allerdings erholten sich die Papiere schnell, übersprangen im Mai erstmals wieder die Marke von sechs Euro. Davon ist TUI derzeit wieder weit entfernt. Allein im zurückliegenden Monat verlor die Aktie rund 20 Prozent an Wert.





