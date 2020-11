TUI-Aktie: Das übertrifft alle Erwartungen!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Dass es mit der stark gebeutelten Aktie von TUI am Montag etwas bergauf gehen würde, damit hatten die meisten bereits gerechnet. Der Wahlsieg in den USA des Demokraten Joe Biden sorgte an den Börsen für viel Erleichterung. Auch für die TUI-Aktie erwarten sich viele Beobachter bessere Chancen für die Zukunft mit dem Demokraten statt Donald Trump im Weißen Haus. Später am Tag kam es dann jedoch zu Entwicklungen, welche den US-Wahlkampf schon fast wieder in vollständig in den Hintergrund rücken ließen. Auf Seiten der Anleger dürfte sich darüber aber wohl kaum jemand beschweren.

Im frühen Handel ging es mit der TUI-Aktie noch eher gemächlich nach oben. Zugewinne von etwa fünf Prozent ließen sich durchaus sehen, konnten aber noch lange nicht als der große Durchbruch betrachtet werden. Letztere folgte dann im Handel am Nachmittag, als die Kurse zeitweise um fast 30 Prozent (!) in die Höhe sprangen. Grund dafür waren gute Nachrichten von BioNTech rund um den in Entwicklung befindlichen Corona-Impfstoff. Jenem wurde eine Wirksamkeit von 90 Prozent bescheinigt und schon bald soll nun die Notfall-Zulassung in den USA beantragt werden. Läuft alles gut, könnte der Wirkstoff zu Beginn des nächsten Jahres in Massen verteilt werden.

Die Anleger von TUI haben jetzt wieder Hoffnungen darauf, dass die Geschäfte früher als erwartet wieder richtig anlaufen könnten. Mit einem Impfstoff sind Aussichten auf eine baldige Besserung sehr viel realistischer geworden und womöglich steigt die Reiselust der Menschen schon in der wichtigen nächsten Hauptsaison wieder spürbar an. Es sind einzig und allein solche Hoffnungen, auf denen die derzeitigen Kursgewinne fußen. Damit steht die Aufwärtsbewegung auf eher wackeligen Beinen, was die Kursgewinne von 22,3 Prozent am Montag aber in keiner Weise schmälern soll. Es bleibt nur zu hoffen, dass auf die guten Aussichten nun auch möglichst bald etwas handfestes folgt, um das neu errungene Kursniveau etwas abzusichern.

