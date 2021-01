TUI-Aktie: Das sorgt für erhitzte Gemüter!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Erst vor Kurzem stimmten die Aktionäre von TUI sowohl einer Kapitalerhöhung als auch einer Finanzspritze durch den Bund zu. Gerade Letztere stößt in der Bevölkerung nicht unbedingt auf viel Gegenliebe. Viele fragen sich, ob ein Reiseanbieter denn wirklich systemrelevant sei und wundern sich, dass für jenen Milliarden zur Verfügung stehen, während anderswo nicht einmal Laptops für Schüler gestellt werden.

In den sozialen Medien beschweren sich außerdem einige Nutzer darüber, dass sie noch immer auf die Auszahlung von Novemberhilfen warten würden, während TUI nun mit einem „Geldsegen“ verwöhnt wird. Ob die Rettung des Reiseveranstalters aus politischer Sicht nun richtig oder falsch war, darüber soll hier nicht geurteilt werden.

Klar ist aber, dass das Image von TUI schweren Schaden nehmen könnte. Dass Steuergelder hier zum Einsatz kommen und anderswo gespart wird, gefällt vielen Menschen schlicht nicht. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass nicht geleistete Zahlungen gegenüber dem Reisekonzern nicht unbedingt zu Unterstützungen an anderer Stelle geführt hätten.

Letztlich blieb auch den Aktionären kaum eine andere Wahl, als dem Rettungsschirm der Regierung zuzustimmen. Schließlich ist ein Imageschaden weitaus besser zu verkraften als die Pleite. Von jener war TUI bis vor Kurzem gar nicht mehr so weit entfernt.

Politik hin oder her – die Anleger sind über die neuerlichen Hilfen für die Liquidität sichtlich erfreut. Die TUI-Aktie konnte sich am Mittwoch um ansehnliche 2,14 Prozent verbessern und dadurch bis auf 5,55 Euro aufsteigen.

Damit zementiert der Titel dieser Tage die erst Ende Dezember erreichte 5-Euro-Marke weiter, was für das neue Jahr Hoffnung machen dürfte. Wie es langfristig weitergeht, ist allerding noch nicht absehbar. Das wird in weiten Teilen davon abhängen, wann es Lockerungen im Lockdown gibt und ob zur Hauptsaison Reisen in nennenswertem Umfang überhaupt wieder möglich sein werden. Antworten auf solche Fragen sind vor dem Frühjahr nicht zu erwarten.





