TUI Aktie: Das macht Hoffnung!

Charttechnische Hoffnung

Auch wenn der diesjährige Chartverlauf der TUI Aktie das reinste Desaster ist. Ein Umstand macht jedoch Hoffnung. So scheint die Aktie beim Bereich um 2,90 EUR einen starken Unterstützungsbereich gefunden zu haben. So wurde dieses Jahr schon mehrmals dieser Bereich getestet und konnte erfreulicherweise bislang halten.

Indes bewegt sich die Aktie seit Anfang August orientierungslos in einer Seitwärtsphase. Anfang Oktober war dann ein Aufbäumen zu erkennen. So stieg die Aktie in der Handelswoche um fast 8 Prozent. Doch das Aufbäumen war wie zu vermuten, leider nur von kurzer Dauer. Anschließend sackte die Aktie bis Monatsmitte um rund 12 Prozent ab. Es ist wichtig, dass wie bereits beschrieben ein starker Unterstützungsbereich gefunden wurde. Doch derzeit fehlt es an Impulsen für eine mögliche Aufwärtsbewegung. Obendrein könnten ein erneuter Lockdown und Reisebeschränkungen die TUI Aktie womöglich nicht verkraften.

Während der Großteil der Aktien ihr Jahrestief beim Corona-Crash erreichten, ging es mit der TUI Aktie anschließend noch tiefer. Dabei hatte sich der Aktienkurs nach dem Corona-Crash im März bis Anfang Juni wieder verdoppelt (+103 Prozent). Zuvor büßte die Aktie nach Jahresbeginn bis Mitte März fast Dreiviertel an Börsenwert ein (-74 Prozent). Auch beim Jahreshoch sind Parallelen zu erkennen. Während viele Aktien im Zuge der Aufwärtsbewegung nach der Corona-Krise ihr Jahreshoch erreichten, ist die diesjährige Bestmarkte (11,70 EUR) der TUI Aktie auf den ersten Handelstag des Jahres datiert. Die derzeitige Jahresperformance mit einem Minus 74 Prozent ist das reinste Desaster.

Aktuellen liegen zur Aktie 10 Analysteneinschätzungen vor. Dabei erhält die Aktie 3-mal ein ‘Hold’-Rating und 7-mal ein ‘Sell’-Rating. Das durchschnittliche Kursziel beträgt derweil 2,96 EUR. Damit notiert die Aktie aktuell sehr nah am Kursziel des Analystenkonsens.

from

Finanztrends by Eren Ulusoy

