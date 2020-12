TUI Aktie: Die letzte Hoffnung!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Nach einem desaströsen Jahr 2020 muss der schwer angeschlagene Touristikkonzern TUI auf den kommenden Sommer hoffen. In einer kürzlich veröffentlichten Pressemitteilung hat sich das Unternehmen nun alle Mühe gegeben, den sommerlichen Lichtblick trotz der aktuellen Verschärfung der Corona-Pandemie heraufzubeschwören.

„Je größer die Reiseeinschränkungen, desto höher die Wertschätzung für Reisen“, so TUI-Deutschlandchef Marek Andryszak. „In diesem Jahr zählt Reisen zu den am stärksten vermissten Aktivitäten. Das merken wir besonders an den Zugriffszahlen auf TUI.com, wo sich die Bundesbürger aktuell intensiv über ihre Urlaubsoptionen im nächsten Jahr informieren.“

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei TUI?

Gerade für Spanien und Griechenland rechnet TUI mit einem starken Sommer. Erste Tendenzen zeigten, dass vor allem Griechenland für Familienurlaube stark im Trend sein werde – darunter die beliebten Urlaubsinseln Rhodos, Kreta und Kos. Allein in Griechenland hat der Konzern mehr als 4.500 Hotels im Portfolio. „Für größtmögliche Vielfalt halten wir auch im Sommer 2021 an unserem breiten Hotelportfolio fest und haben für jeden Urlauber das passende Angebot“, betonte Stefan Baumert, der bei TUI Deutschland das Tourismus-Geschäft verantwortet.

Eine ähnliche gute Nachfrage sieht TUI übrigens auch für Italien und die Türkei. Neben dem Mittelmeer erlebe man aktuell aber auch eine gute Nachfrage nach einem Sommerurlaub in Deutschland. „Der Trend zum Urlaub im eigenen Land wird sich in 2021 massiv fortsetzen“, prognostizierte Baumert.

Gleichzeitig forciert der Touristikkonzern 2021 mehr Reisen mit Abstand – zum Beispiel Naturerlebnisse. „Neue Unterkünfte inmitten der Natur, wie beispielsweise das Hotel Badia de Pomaio in der Toskana, ein ehemaliges Mönchskloster aus dem 17. Jahrhundert, sowie Selbstfahrer-Rundreisen werden 2021 eine Renaissance erleben. Auch Glamping [Glamorous Camping, Anm.d.A.] steht in vielen Ländern hoch im Kurs – egal ob im Luxuszelt oder im Mobile Home, Hauptsache naturnah“, hieß es.

Gratis PDF-Report zu TUI sichern: Hier kostenlos herunterladen

Derweil zeigte sich TUI zuversichtlich, dass sich die Corona-Lage 2021 durch die Impfstoffe und die besseren Testmöglichkeiten beruhigen wird. „Ich bin zuversichtlich, dass wir in 2021 eine deutliche Erholung sehen werden. Wir sind gut gerüstet für die Wiederaufnahme unseres Reisegeschäftes und sehen gute Perspektiven für den Tourismus im kommenden Jahr“, so Deutschlandchef Andryszak.

Am Montag ging es für die Aktie in einem schwachen Marktumfeld unterdessen wieder einmal bergab. Am frühen Nachmittag verzeichnete das Papier wegen der Angst vor einer weiteren Lockdown-Verlängerung und der Virus-Mutation in Großbritannien ein Minus von 5,24 Prozent.

Angesichts der am Nachmittag veröffentlichten Empfehlung der europäischen Arzneimittelbehörde EMA bezüglich des Corona-Impfstoffes von BioNTech und Pfizer reduzierte sich das Minus der TUI-Aktie anschließend aber wieder (Stand: 15:45 Uhr).





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.