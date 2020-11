TUI Aktie: Das kommt an!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die beinahe unheimlich anmutende Rückkehr von TUI an der Börse ist offenbar nachhaltig gestoppt: Nachdem die Papiere des Reisekonzerns angesichts eines wohl bald verfügbaren Corona-Impfstoffes bis zum vergangenen Mittwoch auf 6,47 Euro nach oben gezogen waren, sind nach einem weiteren Abschlag von knapp zwei Prozent zum Start in die neue Börsenwoche aktuell noch 5,68 Euro übrig geblieben. Was man allerdings nicht vergessen darf: Das Plus bei der TUI-Aktie seit Ende Oktober beträgt somit noch immer mehr als 70 Prozent – und eine weitere gute Nachricht gab es obendrein.

Denn wie TUI vor dem Wochenende vermeldete, bekommt die „Mein Schiff 2“ bald Verstärkung: Am 17. Dezember starte demnach die „Mein Schiff 6“ mit dreiwöchigen Kanaren-Kreuzfahrten, so die Mitteilung. Dabei könnten die Gäste laut TUI die Inseln Gran Canaria, Teneriffa, La Palma, La Gomera, Fuerteventura und Lanzarote im Rahmen von vermittelten Landausflügen sowie organisierten Aktivtouren erkunden. Bei insgesamt 13 Seetagen bleibe zudem genügend Zeit, um das Angebot an Bord zu genießen. Der Besuch von Restaurants und Bars, des SPA & Sport-Bereichs sowie das Entertainment-Programm und die Kinderbetreuung seien „dank des Premium Alles Inklusive-Konzepts im Reisepreis bereits inbegriffen“.

Auch für diese besondere Tour biete TUI Cruises „alles aus einer Hand für ein entspanntes und sorgenfreies Reisen“, wie es heißt: Vom kostenfreien COVID-19 Test für alle Gäste über ein bewährtes Hygiene- und Sicherheitskonzept bis hin zu noch mehr Platz. Dass die ab sofort buchbare Reise ihre Fans finden wird, davon ist tatsächlich auszugehen. Die jüngst von TUI Cruises angebotene 35-tägige Kreuzfahrt in die Karibik, die am 10. Dezember 2020 starten soll, war nach Unternehmensangaben innerhalb weniger Stunden schon fast zur Hälfte ausgebucht.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.