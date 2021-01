TUI-Aktie: Das könnte sich rächen!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Wenn es jemanden gibt, der noch mit Optimismus in den Sommer 2021 blickt, dann dürfte es TUI-Chef Fritz Joussen sein. Trotz immer neuer Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie und beunruhigender Zahlen ließ jener immer wieder Hoffnungen auf eine Erholung der Reisebranche in der Hauptsaison aufkommen.

Die jüngsten Aktivitäten des Managers scheinen dieser positiven Grundeinstellung aber zu widersprechen. Laut übereinstimmenden Medienberichten hat sich Joussen dazu entschieden, nicht unwesentliche Anteile seiner TUI-Aktien zu verkaufen und das inmitten der laufenden Kapitalerhöhung. Trotz des Zukaufs von neu ausgegebenen Firmenanteilen soll sich seine Gesamtposition um gut eine Million Euro verringert haben.

Eine offizielle Stellungnahme von Joussen dazu gibt es bisher noch nicht. Es ist aber gut möglich, dass er damit wenig aufmunternde Signale an die eigenen Anleger sendet. Wenn sogar der Chef persönlich Aktien verkauft, könnte diesem Beispiel manch anderer schnell folgen.

Andererseits könnten die Börsianer dem TUI-Chef sein Vorgehen auch nachsehen, immerhin musste er im Krisenjahr 2020 empfindliche Einbußen bei seinem eigenen Einkommen hinnehmen. Es ist nicht auszuschließen, dass er dies mit den Aktienverkäufen zu kompensieren versucht. Letztlich lässt sich über die Motive aber nur spekulieren.

Zumindest am Montag schienen sich die Aktionäre für die Käufe und Verkäufe des TUI-Chefs kaum zu interessierten. Die TUI-Aktie konnte im gestrigen Handel um etwas mehr als ein Prozent zulegen und sich bis auf 4,45 Euro verbessern. Damit setzte das Papier den schon im November begonnenen Aufwärtstrend fort.

Die Aktie lebt derzeit weiterhin von den jüngst beschlossenen Rettungsmaßnahmen der Bundesregierung und Hoffnungen auf ein Nachlassen der Corona-Pandemie in den kommenden Monaten. Gerade auf Letzteres können die Anleger sich kaum verlassen. Sollte sich nur entfernt andeuten, dass die wichtige Sommersaison ähnlich katastrophal verlaufen wird wie im letzten Jahr, könnte es mit den Kursen sehr schnell wieder in Richtung Kurskeller gehen. Die TUI-Aktie bleibt also ein heißes Eisen.





