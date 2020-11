TUI Aktie – Das ist wohl nicht genug!!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Zum Wochenstart kann die TUI-Aktie um über 4 Prozent zulegen! Die Aufwärtsbewegung der vergangenen Tage setzt sich fort! Die Anleger sind wieder zuversichtlich! Denn mit der Hoffnung auf einen Impfstoff steigt die Chance auf eine Normalisierung des Reisegeschäfts an! So geht TUI-Chef Fritz Joussen davon aus, dass 2021 ein Übergangsjahr für den Konzern wird und 2022 das Vorkrisenniveau wieder erreicht wird! Vorausgesetzt, dass eine Impfung wirklich erfolgreich sei und ausreichend Dosen zur Verfügung stehen – so Joussen!

Experten sind ebenso zuversichtlich für einen Impfstoff! Denn in den kommenden Monaten werden unterschiedliche Impfstoffe bereit stehen. So von BioNTech, Curevac, Moderna oder AstraZeneca! Auch andere Impfstoffhersteller sind dabei, Fortschritte zu erzielen. So sieht auch BioNTech-Chef Ugur Sahin eine Rückkehr zur Normalität bis Ende 2021. Voraussetzung sei hierfür eine hohe Impfquote. Der Mann weiß sicherlich, wovon er spricht. Immerhin war er auch schnell genug, um seine Firma auf den Kurs der Impfstoff-Entwicklung zu bringen!

Unter der Prämisse eines oder mehrerer Impfstoffe ist auch die Commerzbank wieder deutlich positiver gestimmt für die TUI-Aktie! Das Kursziel für den Wert hat Commerzbank-Analyst von 3,30 auf 5,20 Euro angehoben. Mit einem gegenwärtigen Kursniveau von rund 4,50 Euro ist damit noch “Restpotenzial” nach oben vorhanden! Unter Chance-Risiko-Aspekten scheint es hingegen interessant, Rücksetzer aufzufangen!

Auch aus Sicht der Chartanalyse könnte es zumindest zu kurzfristigen Rücksetzern kommen, die wiederum auf Unterstützung treffen! Denn gegenwärtig wird die 200-Tage-Linie getestet. Diese verläuft bei 4,45 Euro. In der Regel kommt es an der 200-Tage-Linie, die als Widerstand gilt, zu einer Pause in einer Erholungsbewegung. Deutliche Unterstützung darf im Bereich der 50-Tage-Linie erwartet werden! Diese notiert bei 3,44 Euro.





