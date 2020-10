TUI Aktie – Das gelingt nicht jedem!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Der Gesamtmarkt bricht ein! Die Corona-Ängste flammen erneut auf und die Hoffnung schwindet bei den Börsianern! Auch die Aussicht auf einen “Light-Lockdown” in Deutschland lässt die Anleger eher verkaufen! Das drückt natürlich auch auf die Stimmung bei den sogenannten “BEACH”-Aktien! Dies sind Aktiengesellschaften aus den Sparten: “Bookings, Entertainment, Airlines, Cruises & Casinos, Hotels”! Doch gerade diese Aktien zeigen durchaus auch Nehmerqualitäten im aktuellen Abwärtsdruck auf! So zeigen sich die TUI-Aktionäre scheinbar sturmerprobt und neue negative Nachrichten bringen keinen neuerlichen Abgabedruck mehr hervor!

Zum Wochenstart verlor natürlich auch die TUI-Aktie. Doch im Gegensatz zu vielen anderen Werten bildete sich keine längere schwarze Tageskerze mehr. Die Umsätze eher im normalen Bereich. Die Börsianer haben somit die negative bisherige Entwicklung des TUI-Konzerns schon im Kurs einberechnet. So können sich die Titel von TUI sogar gegen den Markttrend am Dienstag vorerst behaupten! Aus charttechnischer Sicht ist allerdings ein Umstand negativ. So konnte die jüngste Erholung in der vergangenen Woche mit einem Ausbruch aus einer W-Formation, einem Trendwendemuster, sich nicht fortsetzen. Der Ausbruch mit Kaufsignal nach oben erweist sich so als Bullenfalle, als Fehlsignal der Chartanalyse! Damit wären Kurse unter 3 Euro ein sehr starkes negatives Signal! Bis dahin ist allerdings noch Platz nach unten!

Nicht wirklich den Aktienkurs beeinflussend ist die jüngste Meldung von TUI. Sie zeigt aber auf, dass das Management alles daran setzt, die Kosten zu drücken und wo es geht, auch geringe Einnahmen zu erzielen. So bietet seit neuestem der Reisekonzern an, den Winter im “Home-Office” im warmen Süden zu verbringen! So würden zum Beispiel im Robinson-Club Familienzimmer zum Büro umgebaut, mit schnellem Internet, um so Buchungen zu generieren.





