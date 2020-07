TUI Aktie: Im festen Glauben an eine Zukunft!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Der Absturz war heftig: Nachdem TUI als Reaktion auf die überraschende Quarantäne-Pflicht für britische Spanien-Heimkehrer für zwei Wochen am Montag alle Reisen aus Großbritannien auf das spanische Festland gestrichen hatte, brach die TUI-Aktie zweistellig ein. 3,16 Euro waren die Papiere des Touristikkonzerns zeitweilig nur noch wert. Am Dienstag entspannt sich die Lage, die Aktie von TUI tendiert wieder fester. Im Xetra-Handel betrug das Plus zeitweilig mehr als drei Prozent, der Kurs erreichte kurz 3,48 Euro. Und auch der Konzern selbst glaubt fest an eine Zukunft – zumindest im nahen Ausland.

Denn wie einer aktuellen Mitteilung zu entnehmen ist, hat TUI Blue jetzt ein neues Hotel im Montafon eröffnet. Mit dem Neubau schreite das Wachstum von TUI Blue in Österreich voran, gibt man sich zuversichtlich. Es sei bereits das dritte Haus der Lifestyle-Hotelmarke in der Alpenrepublik. Auch Anwohner aus der Region konnten im Rahmen eines Tag der offenen Tür jetzt das Lifestyle-Konzept kennenlernen „und sich von den umfassenden Hygienemaßnahmen für den Hotelbetrieb überzeugen“, wie es heißt. „Die Eröffnung des TUI Blue Montafon ist ein wichtiger Meilenstein für die Tourismusregion“, betont Artur Gerber, Geschäftsführer TUI Blue.

„Verantwortungsvolles Wachstum“

Mit der Fertigstellung des Neubaus will TUI laut Gerber zeigen, dass verantwortungsvolles Wachstum sowie ein sicherer und erholsamer Urlaub auch in Zeiten von Corona möglich sei. „Die österreichischen Häuser unserer Hotelmarke sind bei unseren Gästen derzeit besonders beliebt“, so der Geschäftsführer. Der Neubau ist demnach auf dem Grundstück der österreichischen Gemeinden Schruns/Tschagguns entstanden. Das Berghotel für Aktivurlauber verfügt laut TUI über 149 Zimmer, Restaurant mit Buffetbereich, Bar, Seminarräume, Fitness-, Wellness- und Saunabereich. In der Hauptsaison soll das TUI Blue Montafon rund 60 Mitarbeiter beschäftigen.

Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.

Dieses Unternehmen steckt dahinter …

Disclaimer

Die auf finanztrends.info angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information. Die hier angebotenen Beiträge stellen zu keinem Zeitpunkt eine Kauf- beziehungsweise Verkaufsempfehlung dar. Sie sind nicht als Zusicherung von Kursentwicklungen der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren ist risikoreich und birgt Risiken, die den Totalverlust des eingesetzten Kapitals bewirken können. Die auf finanztrends.info veröffentlichen Informationen ersetzen keine, auf individuelle Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Es wird keinerlei Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden übernommen. Finanztrends.info hat auf die veröffentlichten Inhalte keinen Einfluss und vor Veröffentlichung sämtlicher Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen o.ä. Demzufolge kann bezüglich der Inhalte der Beiträge nicht von Anlageinteressen von finanztrendsw.info und/ oder seinen Mitarbeitern oder Organen zu sprechen sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen usw. gehören nicht der Redaktion von finanztrends.info an. Ihre Meinungen spiegeln nicht die Meinungen und Auffassungen von finanztrends.info und deren Mitarbeitern wider. (Ausführlicher Disclaimer)