TUI Aktie: Woher so viel Optimismus!?

Nein, diese Woche ist zweifellos bislang nicht die Woche für TUI an der Börse. Die Papiere von Europas größtem Touristik-Konzern erlebten nach einem herben Montag einen ebenso düsteren Dienstag. Vor dem Wochenende notierte die TUI-Aktie noch bei 3,45 Euro. Davon waren am Montag zum Börsenschluss noch 3,24 Euro übrig. Am Dienstag fielen die Anteilscheine weiter auf 3,11 Euro im Xetra-Handel. Der ein wenig naiv anmutende Optimismus aus der Presseabteilung konnte den erneuten Niedergang schlicht nicht aufhalten.

„Beste Aussichten für sorgenfreien Urlaub“ – so überschrieb der Reisekonzern eine Mitteilung vom Dienstag. Der Hintergrund: Die Kreuzfahrttochter TUI Cruises veröffentlichte Reisetermine und Fahrgebiete für die Wintersaison 2020. Mit klassischen ein- bis zweiwöchigen Kreuzfahrten in die Sonne mit Landausflügen sowie Kurztrips ab deutschen Häfen sei „für jeden das Passende dabei“, hieß es. Auf Kurzreisen ab und bis Kiel mit Kurs auf Schweden und Finnland könnten sich die Gäste an Bord der Mein Schiff 1 verwöhnen lassen, so TUI. Die Mein Schiff 2 fährt demnach auf zwei verschiedenen Routen rund um die Kanarischen Inseln. Die Mein Schiff 6 bleibe für weitere Reisen durch die griechischen Inselwelten weiterhin im Mittelmeer. Diese seien „voraussichtlich im Laufe der Woche buchbar“.

An Bord – ebenso wie in den exklusiv für die Kreuzfahrt-Gäste gecharterten Flugzeugen – gilt laut TUI das „seit vier Monaten bewährte Gesundheits- und Hygienekonzept“. Teil dessen – und im Reisepreis inkludiert – sei ein verpflichtender COVID-19-Test für alle Gäste vor Antritt der Reise. An Bord der Mein Schiff 1, so der Wunsch von TUI, „können die Gäste bei limitierter Passagierzahl nicht nur ausgiebig ihre Seele baumeln lassen, sondern auch Körper und Geist in Schwung bringen“. Die Nutzung der Geräte im Fitness-Studio mit Meerblick, aber auch die vielfältigen Sportkurse seien auf die aktuellen Abstands-Regelungen und das bewährte Hygienekonzept angepasst, heißt es.





