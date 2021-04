TUI-Aktie vor dem Wochenende im Sturzflug

1. Daimler (WKN 710000)

Klarer Umsatzspitzenreiter auf dem Stuttgarter Börsenparkett sind die Papiere der Daimler AG. Das Unternehmen wird am 23. April sein Zahlenwerk zum ersten Quartal des Jahres vorlegen. Analysten sind ob der anziehenden Automobilnachfrage aus China durchaus positiv gestimmt. Die Daimler-Aktie kann rund 1,6% zulegen.



2. BASF (WKN BASF11)

Die Papiere des Ludwigshafener Chemie-Konzerns BASF notieren rund 0,1% leichter. Kürzlich hatte der Finanzvorstand des Konzerns ein gutes erstes Quartal in Aussicht gestellt: „Das obere Ende unserer Prognose ist erreichbar“, so der Finanzchef Ulrich-Hans. Für 2021 peilt der Konzern ein operatives Ergebnis (Ebit) von 4,1 bis 5 Milliarden Euro an.



3. Allianz (WKN 840400)

Die Aktie von Deutschlands größtem Versicherungs-Konzern notiert am Freitag nahezu unverändert bei knapp 220 Euro pro Anteilsschein. Am 5. Mai wird der traditionell spendable Konzern seinen Aktionären auf der Hauptversammlung eine Dividende von 9,60 Euro vorschlagen. Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf den aktuellen Kurs rund 4,36%.