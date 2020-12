TUI-Aktie: Wir müssen leider draußen bleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Noch immer ist Corona das beherrschende Thema bei der TUI-Aktie. Der Reiseveranstalter wurde so hart wie kaum ein anderes Unternehmen von der Pandemie getroffen und ist noch immer weit von einer Erholung entfernt. Die seit einigen Wochen stark steigenden Infektionszahlen machten zuletzt einem zarten Versuch der Erholung der Geschäfte einen gehörigen Strich durch die Rechnung. Aktuell machen mal wieder neuerliche Einschränkungen aufgrund der hohen Infektionszahlen die Runde. Betroffen davon sind die Kreuzfahrten der beliebten Mein-Schiff-Flotte. Der Kreis derer, die überhaupt noch an Bord dürfen, scheint immer kleiner zu werden.

„merkur.de“ berichtete kürzlich darüber, dass TUI Urlaubern aus der Schweiz derzeit keinen Zugang zu den eigenen Kreuzfahrtschiffen gewährt. Der Konzern bestätigte diese Meldungen bereits und begründete die Entscheidung mit Blick auf das Infektionsgeschehen im Nachbarland und die Einstufung der Schweiz als Risikogebiet durch die Bundesregierung. Betroffen von der Maßnahme soll allerdings nicht nur die Schweiz sein. Grundsätzlich soll die Teilnahme an Kreuzfahrten all jenen für den Moment untersagt werden, die aus einem Land mit höheren Infektionszahlen als in Deutschland stammen. Zu verdenken ist TUI dieses vermeintlich harte Vorgehen nicht. Immerhin ärgerte das Unternehmen sich schon öfter mit negativen Schlagzeilen aufgrund von Corona-Fällen bei Flügen oder anderen Gelegenheiten.

Obwohl der Teil-Lockdown in Deutschland erst kürzlich auf den Dezember ausgedehnt wurde und die Geschäfte von TUI sich damit weiterhin nahe des Nullpunkts bewegen dürften, durchlebt die Aktie des Touristikkonzerns derzeit eine anhaltende Erholung. Seit Anfang November ging es mit den Kursen um satte 70 Prozent (!) aufwärts. Begründet ist das in erster Linie mit Blick auf große Hoffnungen rund um Corona-Impfstoffe. Am Montag gab es erste Meldungen um erste Beantragungen für eine Zulassung in der EU, nachdem zuvor schon Notfallzulassungen in den USA gestellt wurden. Die Aktionäre hoffen darauf, dass das kommende Jahr nicht ganz so katastrophal ausfällt wie 2020 und langfristig wieder der Weg in die Normalität gefunden werden kann.

