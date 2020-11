TUI-Aktie: Was ist denn hier los?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Eigentlich hat TUI derzeit wirklich nichts zu lachen. Die Corona-Pandemie hat das Unternehmen sowie die gesamte Reisebranche weiterhin fest im Griff. Am Donnerstag wurden in Deutschland erneut Rekordwerte bei den täglichen Infektionszahlen gemeldet. Fast 20.000 Menschen haben sich hierzulande mit Covid-19 angesteckt. An zeitnahe Lockerungen und ein Geschäft mit dem Tourismus wie noch 2019 ist nicht im Ansatz zu denken. Dennoch kam es zu enormen Kurssprüngen bei der TUI-Aktie. Die legte am gestrigen Tage um mehr als 3 Prozent zu, obwohl es nicht im Ansatz gute Nachrichten gab.

Euphorie macht sich breit





Es ist gut möglich, dass die erneut schlechten Nachrichten rund um die Corona etwas untergingen, da so ziemlich alles derzeit von den US-Wahlen beherrscht wird. Zuletzt sah alles danach aus, als würde der Herausforderer Joe Biden die Sache für sich entscheiden können. Zwar stand ein Ergebnis zum Abend immer noch nicht fest. Die Börsianer reagierten dennoch geradezu euphorisch auf die Entwicklungen und beförderten durch die Bank so gut wie alle Titel in atemberaubendem Tempo gen Norden. Die TUI-Aktie wurde dabei mehr oder weniger einfach ins Schlepptau genommen. Daran dürften die Aktionäre sich kaum stören, allerdings stehen die Zugewinne dadurch auch auf sehr wackeligen Beinen.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei TUI?

Es wird nicht einfacher





Dass TUI fundamental für gute Nachrichten sorgen wird, ist derzeit nicht abzusehen. Tatsächlich gab es sogar eine Meldung, die eher für negative Aussichten sorgt. Laut „touristik-aktuell.de“ wurden dem Reiseveranstalter sämtliche der „Blauen Reisen“ untersagt, die in Kiel starten oder dort enden. Darüber informierten die Landesbehörden in Schleswig-Holstein. Geplante Kreuzfahrten auf die Kanaren und nach Griechenland sollen jedoch weiterhin durchgeführt werden. Nach Ansicht von TUI sind auch in Zeiten einer Pandemie Kreuzfahrten möglich sein. Es bleibt abzuwarten, wie die Anleger das einschätzen und ob es nach der derzeitigen Kursparty zu einer unangenehmen Katerstimmung mitsamt einer unschönen Korrektur kommen wird.

Von Andreas Göttling-Daxenbichler - 6. November 2020

Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.