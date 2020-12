TUI Aktie: Was ist da bloß los?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die Nachricht war für TUI prinzipiell eine gute: Der Staat wird dem angeschlagenen Touristikkonzern bereits zum dritten Mal finanziell unter die Arme greifen, der Bund sowie privaten Investoren und Banken einigten sich am Donnerstag auf ein Finanzierungspaket von insgesamt 1,8 Milliarden Euro. Doch was macht die TUI-Aktie? Nachdem sie bereits am Mittwoch deutlich verloren hatte, sackte sie zwischenzeitlich zweistellig auf nur noch 4,74 Euro ab, fing sich zwar wieder, ging jedoch mit einem Minus von sechs Prozent bei 5,04 Euro aus dem Xetra-Handel. Auch am Freitag folgt keine Besserung. Was ist da bloß los?

Es sind wohl vor allem die negativen Analysten-Einschätzungen, die TUI so zusetzen. So hat etwa die Commerzbank die Aktie unmittelbar nach der Einigung von “Buy” auf “Hold” abgestuft, das Kursziel aber immerhin auf 5,20 Euro belassen. Die zweite Welle von Corona-Infektionen habe dem Reiseveranstalter „eine volle Breitseite“ verpasst, schrieb Analyst Adrian Pehl laut Medienberichten in seiner Studie. Im Oktober und November habe TUI jeweils eine halbe Milliarde Euro verbrannt, begründete er die Abstufung. Der Ruf nach einem dritten staatlichen Hilfspaket sei angesichts dessen „unvermeidlich“ gewesen. Und doch ist die Commerzbank noch gnädig, andere erwarten gar einen Absturz der Aktie, die zuletzt angesichts bald verfügbarere Impfstoffe deutlich angezogen hatte.

So hat das Analysehaus Jefferies die „Underperform“-Einstufung für TUI angesichts neuer Staatshilfen auf mit einem Kursziel von lediglich 2,80 Euro bestätigt. Ein weiteres Rettungspaket komme nicht unerwartet, das Ausmaß der damit verbundenen Gewinnverwässerung könne aber enttäuschen, schrieb Analystin Rebecca Lane bereits am Mittwoch. Die Schweizer Großbank UBS erwartet noch weniger, sie hat die Einstufung für Tui nach weiterer Staatshilfe auf “Sell” mit einem Kursziel von 110 Pence belassen, umgerechnet 1,21 Euro. Das Rettungspaket helfe TUI über den Liquiditätsengpass hinweg, aber die Verschuldung bleibe hoch, so die Begründung.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.