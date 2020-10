TUI-Aktie: Was für eine Erleichterung!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Nachdem bei der Corona-Pandemie noch immer kein Ende in Sicht ist und das Wintergeschäft für TUI zur Katastrophe zu werden droht, machte sich manch einer schon Gedanken um die Liquidität des Unternehmens. Hoffnungen darauf, dass schon 2021 wieder alles wie vor Corona werden könnte, halten sich immer mehr in Grenzen. Auswirkungen hatten die düsteren Aussichten auch auf die TUI-Aktie, welche zuletzt in immer tiefere Regionen abzustürzen drohte. Dass es erst kürzlich wieder zu mutmaßlichen Coronafällen auf einem Kreuzfahrtschiff der Tochter TUI Cruises kam, ist da keine große Hilfe. Am Mittwoch gibt es aber auch endlich mal wieder gute Nachrichten zu hören.

Wie „Der Aktionär“ berichtet, hat der Wirtschaftsstabilisierungsfonds der Bundesrepublik eine Wandelanleihe in Höhe von 150 Millionen Euro gezeichnet. Damit ist der Weg für TUI frei, um eine weitere Kreditlinie bei der KfW-Bank zu erhalten. Insgesamt werden weitere 1,2 Milliarden Euro verfügbar, welche der Reiseveranstalter gut gebrauchen kann. Zwar werden jetzt nicht über Nacht die Gewinne sprudeln. Zumindest dürfte der Touristikkonzern sich jetzt aber selbst im schlimmsten Fall noch eine ganze Weile lang über Wasser halten können. Die Krise ist aber weiterhin in vollem Gange.

Die Anleger zeigten sich am Mittwoch sichtlich erleichtert über die jüngsten Meldungen. Bis zum Nachmittag konnte die TUI-Aktie sich um fast vier Prozent verbessern. Ein Absturz unter die psychologisch wichtige 4-Euro-Marke konnte damit für den Moment verhindert werden. Dennoch liegt vor den Anlegern ein steiniger Weg. Selbst mit Impfstoff rechnen Experten nicht damit, dass die Reisebranche sich in absehbarer Zeit vollständig erholen wird. Frühestens im Jahr 2022 rechnen Analysten wieder annähernd mit Umsätzen wie noch 2019. Manche Beobachter halten das sogar erst im Jahr 2024 für realistisch.

