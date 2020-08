TUI-Aktie – Was für ein Anstieg! Darauf ist zu achten!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Zum Wochenauftakt wurde Optimismus gepredigt! Die Analysten von Goldman Sachs haben sich zuversichtlich für die US-Konjunktur gezeigt. Die Bank-Experten sehen mindestens einen Impfstoff gegen das Covid19-Virus bis Ende 2020 zur Marktreife entwickelt und knüpfen hieran eine Belebung der Konjunktur! Damit konnten sich letztlich auch all die Aktien zum Wochenstart positiv entwickeln, die von der Corona-Krise besonders betroffen sind. Also Reise- und Verkehrsaktien sowie die Luftfahrtindustrie.

Ungeachtet eines Corona-Impfstoffs sind trotzdem gerade die Reise- und Touristikaktien auch eine Wette auf eine schnelle Normalisierung des Geschäfts – sofern denn ein Impfstoff tatsächlich entwickelt werden kann. Denn nur bei einer klaren Normalisierung dürften auch in den kommenden Jahren die immensem Schuldenberge abgebaut werden, die sich in den vergangenen Monaten aufgebaut haben. Doch hier zeigte sich insbesondere TUI-Chef Fritz Joussen in einem Gespräch mit der Börsen-Zeitung sehr zuversichtlich! Eine „Verschlankung“ des Konzerns wird von Joussen angestrebt. Sowohl die Zuversicht des TUI-Chefs als auch die positive Stimmung, die die Ökonomen von Goldman Sachs versprühen, ist gut für eine Erholung der TUI-Aktie.

