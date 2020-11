TUI Aktie: Wahnsinn – das ist ein Signal!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Nach den Nachrichten über potenzielle Impfstoffe kennt die TUI Aktie keinen Halt mehr. Seit dem Abprall auf einen charttechnischen Unterstützungsbereich Ende Oktober konnte die Aktie um fast 60 Prozent zulegen!

Für den November steht bislang ein Plus von 49 Prozent zu Buche. Auch in der vergangenen Woche setzte die Aktie ihre Aufwärtsbewegung fort und hat Kurs in Richtung des Widerstandsbereichs bei rund 6,00 EUR genommen. Anfang November konnte die Aktie bereits einen charttechnischen Widerstand bei 4,00 EUR überwinden. Indes notiert der Kurs rund 37 Prozent über der 38-Tage-Linie (GD38: 3,61 EUR). Darüber hinaus konnte erfreulicherweise der Kurs erstmalig seit Anfang Februar (!) erneut die 200-Tage-Linie (GD200: 4,38 EUR) nach oben durchkreuzen.

Während der Großteil der Aktien ihr Jahrestief beim Corona-Crash erreichten, ging es mit der TUI Aktie anschließend noch tiefer. Dabei hatte sich der Aktienkurs nach dem Corona-Crash im März bis Anfang Juni wieder verdoppelt (+103 Prozent). Zuvor büßte die Aktie nach Jahresbeginn bis Mitte März fast Dreiviertel an Börsenwert ein (-74 Prozent). Auch beim Jahreshoch sind Parallelen zu erkennen. Während viele Aktien im Zuge der Aufwärtsbewegung nach der Corona-Krise ihr Jahreshoch erreichten, ist die diesjährige Bestmarke (11,70 EUR) der Aktie auf den ersten Handelstag des Jahres datiert.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei TUI?

Die derzeitige Jahresperformance ist zwar mit einem Minus von 58 Prozent bislang das absolute Desaster. Doch eine schnellstmögliche Impfung könnte zu einer deutlichen Erholung in der krisengebeutelten Reisebranche verhelfen und so unter anderem die TUI Aktie weiter beflügeln.

Beim Blick auf das Analystenvotum trübt sich das Bild leider. So erhält die Aktie von den derzeit 10 Analysteneinschätzungen 3 ‘Hold’-Ratings und 7 ‘Sell’-Ratings. Folglich ist derzeit kein einziges ‘Buy’-Rating vorhanden. Obendrein beträgt das durchschnittliche Kursziel lediglich 2,96 EUR. Doch sollte die Aufwärtsbewegung in den nächsten Wochen andauern, könnte es zu einigen Analysten-Updates kommen.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.