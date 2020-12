TUI-Aktie: Urlaubsvorfreude als Kurstreiber?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Mit einem Plus von 0,9 Prozent ging die TUI-Aktie am Mittwoch aus dem Xetra-Handel. Dieser Trend zeichnete sich schon in den vergangenen Tagen ab, immerhin erholt sich der weltgrößte Reisekonzern an der Börse damit etwas von seinen absoluten Katastrophenmonaten. Lag der Kurs zu Jahresbeginn noch bei fast 12 Euro, sind es nun 4,64 Euro — das Papier ist also nur noch gut ein Drittel wert. Schmerzhaft für die Anleger, doch natürlich gehört die Reisebranche zu den Hauptleidtragenden der Corona-Pandemie.

Ein Grund für die leichte Erholung zum Jahresende: TUI verbreitete mit der Veröffentlichung seines neuen Sommerprogramms am Dienstag Vorfreude auf ein besseres Urlaubsjahr 2021 und neuen Optimismus. Einen starken Sommer erwartet der Konzern vor allem für Spanien und Griechenland. Es gebe erste Tendenzen, dass beispielsweise griechische Ziele von Familien gut nachgefragt werden. In Deutschland will TUI sein Hotelangebot ausbauen. Das Unternehmen hofft in der Corona-Krise nach den ersten Impfungen auf eine schnelle Herden-Immunität — und natürlich kräftig buchende Reiseweltmeister.

Schlimmer als 2020 kann es wohl ohnehin nicht kommen. Corona, Lockdown und Reisebeschränkungen haben TUI tief in die roten Zahlen befördert. Unter dem Strich stand für das Ende September abgelaufene Geschäftsjahr ein Verlust von 3,1 Milliarden Euro. Nur mit Staatshilfen konnte der Konzern gerettet werden. Jetzt kehrt wenigstens verhaltene Zuversicht zurück. Was helfen könnte: Wer jetzt den Urlaub bucht, geht oft auf Nummer sicher und setzt lieber auf stornierbare Pauschalreisen. Das könnte TUI in die Hände spielen und auch der stark gebeutelten Aktie wieder Auftrieb verleihen. Immerhin scheint sie ihre Talfahrt erst einmal gestoppt zu haben. Analysten sind bislang aber noch skeptisch. In der vergangenen Woche beließen beispielsweise die Experten von DZ Bank, NordLB, UBS und Goldman ihre Einschätzung auf „Verkaufen“.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.