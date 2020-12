TUI-Aktie: Das Unheil nimmt seinen Lauf!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Die TUI-Aktie kommt einfach nicht zur Ruhe. Als wäre das Krisenjahr 2020 für den Reiseveranstaltet nicht ohnehin schon schlimm genug gewesen, prasselt gegen Ende des Jahres nochmal ein wahres Stakkato an schlechten Neuigkeiten auf die Anleger ein. Da wären unter anderem Diskussionen um einen härteren Lockdown am Dienstag. In Bayern sind schärfere Maßnahmen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens bereits beschlossene Sache und auch in Hessen wird es in einigen Landkreisen ab Freitag Ausgangssperren geben. Gut möglich, dass auch bundesweit schon bald der Lockdown Light zu einem harten Lockdown mutiert. Das würde die ohnehin zu weiten Teilen brach liegenden Geschäfte von TUI noch mehr erschweren.

Abseits dieser bedenklichen Entwicklung sind auch neuerliche Finanzspritzen für die TUI-Aktie keine gute Nachricht. Mittlerweile sicherte der angeschlagene Konzern sich schon die dritte Unterstützung des Bundes und greift zudem auf private Investoren und Banken zurück, um den Laden am Laufen zu halten. Das könnte dafür sorgen, dass die Aktienkurse in den nächsten Monaten stark verwässert werden. Das sehen viele Anleger bereits kommen und ziehen daraus die entsprechenden Konsequenzen. Nachdem es seit Anfang November erst eine erstaunlich positive Tendenz zu sehen gab, dominieren jetzt wieder rote Vorzeichen die TUI-Aktie.

Am Dienstag mussten die Aktionäre Verluste von mehr als drei Prozent hinnehmen. Jene sind mit einiger Sicherheit direkt auf die derzeitigen Entwicklungen rund um Corona zurückzuführen. Trotz der jüngsten Erfolge bei den Impfstoffen ist immer noch sehr fraglich, ob schon die nächste Hauptsaison wieder wie gewohnt ablaufen kann. Gesundheitsminister Jens Spahn rechnet erst zum dritten Quartal mit einer breiten Verfügbarkeit von Impfstoffen. Bis dahin dürften allerlei Beschränkungen unseren Alltag begleiten und TUI damit weiterhin das Leben schwermachen. Eben deshalb ist die TUI-Aktie von einem großen Risiko behaftet, was der jüngste Sturz unter die 5-Euro-Marke eindrucksvoll belegt.





