TUI-Aktie: Der Traum lebt!

Pünktlich zu Wochenbeginn geraten die Anleger mal wieder ins Träumen. Ziemlich genau eine Woche, nachdem BioNTech gute Daten zu seinen laufenden Studien zu einem Corona-Impfstoff abliefern konnte, zog Moderna nach. Auch dort scheint sich eine hohe Wirksamkeit abzuzeichnen. Zudem verfügt der Impfstoff im Vergleich zu BioNTech über einen entscheidenden Vorteil. Die logistischen Anforderungen fallen deutlich überschaubar aus, da eine Kühlung in einstelligen Minusgraden ausreicht. Das führt dazu, dass nicht nur an der Börse schon offen über eine Rückkehr zum gewohnten Alltag gemauschelt wird. Bei der TUI-Aktie führt das zu einer spürbaren Erleichterung.

An und für sich gab es zur TUI-Aktie zuletzt keine guten Nachrichten. Nachdem die Corona-Zahlen in Europa regelrecht explodiert sind, sieht es sogar eher so aus, als würden die Geschäfte noch für einige Zeit nahezu zum Stillstand kommen. Um die Liquidität zu wahren, könnte jetzt sogar die Regierung bei dem Reiseveranstalter einsteigen. All das schien am Montag aber keine Rolle zu spielen. Die Aktionäre gaben sich ihren euphorischen Erwartungen mehr oder weniger hemmungslos hin und sorgten bis Handelsschluss für Kursgewinne in Höhe von 7,38 Prozent. Die Kurse stiegen damit bis auf 4,67 Euro und erreichten das höchste Niveau seit Juni.

Auf der einen Seite ist diese Entwicklung sehr erfreulich. Das Chartbild hellt sich mit jedem Tag mehr auf und die Zeichen stehen immer mehr auf langfristiger Erholung. Allerdings stehen die Zugewinne der letzten Tage auf sehr wackeligen Beinen. Es sind vor allem Träume und Hoffnungen, die zu dieser Entwicklung geführt haben. Die können sich schnell mal in Luft auflösen, was zu einer herben Korrektur führen könnte. An dieser Stelle soll der Teufel zwar nicht an die Wand gemalt werden. Es ist aber sicher nicht verkehrt, die Gegenbewegung auch hier und dort zu hinterfragen. Selbst mit Impfstoff sieht es nicht danach aus, als könnte TUI zur nächsten Hauptsaison wieder zu alter Stärke zurückfinden.





