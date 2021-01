TUI-Aktie: Im Sturzflug!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Zu Beginn des neuen Jahres konnten sich Anleger bei der TUI-Aktie noch über satte Gewinne freuen. Nach der Zusicherung einer dritten Staatshilfe und einer weiteren Kapitalerhöhung fand ein regelrechter Rund auf das Papier statt, welcher die Kurse nahe an die Marke von 5 Euro brachte. Ein Angriff darauf fand bis dato jedoch nicht statt.

Stattdessen kam es Ende vergangener Woche zu einer heftigen Korrektur, die noch längst nicht ihr Ende gefunden zu haben scheint. Am Montag startete die TUI-Aktie mit roten Vorzeichen in den Handel und verlor schon früh um weitere 4,65 Prozent an Wert. Zum Zeitpunkt des Entstehens dieses Artikels stand der Kurs bei nur noch 3,86 Euro.

Wirklich überraschend ist diese Entwicklung nicht. Von Beginn an waren es vor allem Hoffnungen und Träumereien auf ein besseres Geschäft im Sommer, was die TUI-Aktie in die Höhe bewegte. Das ist ein wackeliges Fundament, sodass die Zugewinne früher oder später zusammenbrechen mussten.

Dafür sorgen allein schon nervöse Anleger, die nun vergleichsweise früh Gewinne einstreichen und so für Druck von oben sorgen. Im langfristigen Chart steht die TUI-Aktie bisher noch recht gut da und der Aufwärtstrend muss noch nicht als beendet gelten. Es bleibt aber abzuwarten, was die nächsten Tage bringen.

Derweil verteidigt der Betriebsratschef von TUI, Frank Jakobi, die Staatshilfen für den Konzern, wie unter anderem die „Süddeutsche Zeitung“ berichtete. Gleichzeitig gab es aber einen Seitenhieb auf die Piloten. Jene haben sich laut Jakobi nicht bereit erklärt, in Kurzarbeit zu gehen oder auf irgendetwas zu verzichten.

Dem gegenüber sollen zahlreiche Mitarbeiter stehen, die von sich aus auf ein Fünftel ihres Gehalts in der Kurzarbeit verzichtet hätten. Näher ins Detail ging Jakobi jedoch nicht. Zuvor gab es einiges an Kritik für Staatshilfen bei dem Großkonzern, während gleichzeitig unzählige kleine Betriebe um Corona-Hilfen regelrecht kämpfen müssen.





