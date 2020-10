TUI Aktie: Stellungnahme ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Kommt bei TUI eine Kapitalerhöhung oder nicht? Am Donnerstag nahm das Unternehmen dazu in einer Pressemitteilung Stellung. Dabei bezog sich TUI auf die „aktuelle Presseberichterstattung“, derzufolge eine Kapitalerhöhung im Volumen von 1 bis 1,5 Mrd. Euro genannt wurde. Dazu die Klarstellung von TUI: Eine Entscheidung über die Durchführung einer Kapitalerhöhung sei „noch nicht getroffen“. Und es würde auch noch nicht feststehen, wann und in welchem Umfang eine solche Kapitalerhöhung durchgeführt werde – sofern die Entscheidung dafür getroffen wird. Ich weise darauf hin, dass ich bei TUI investiert bin. Was es mit dem Thema Kapitalerhöhung auf sich hat:

Hier geht es bekanntlich darum, eine Durststrecke zu überstehen, bis der Tourismus wieder halbwegs normal läuft. Dazu hat TUI Kredite aufgenommen, um die Liquidität zu erhöhen. Dafür müssen allerdings Zinsen gezahlt werden. Es gilt, eine vernünftiges Verhältnis zwischen Eigenkapital (dazu gehören Aktien) und Fremdkapital (dazu gehören Finanzverbindlichkeiten) zu schaffen. Eigenkapital kostet zwar keine Zinsen, aber neue Aktien verwässern entsprechend den Anteil der Alt-Aktionäre. Hier gilt es also abzuwägen. TUI teilte mit, dass eine Kapitalerhöhung – wenn sie denn kommen würde – „sehr deutlich geringer“ ausfallen würde als die genannten 1 bis 1,5 Mrd. Euro.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.